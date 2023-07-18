***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
18.07.2023 10:17
***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
18/07/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
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Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket faaliyetlerini olumlu etkileyeceği beklenmektedir.
Açıklamalar
Şirketimiz bugün itibariyle yurt içinde faaliyet gösteren Türk menşeli bir firma ile toplam 61.510.000,00 TL (KDV Hariç) tutarında "Komple Sayaç Malzeme Grubu ve Yazılım Devreye Alma Hizmeti" sözleşmesi imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172891
BIST