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***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

18.07.2023 10:17
***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
18/07/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket faaliyetlerini olumlu etkileyeceği beklenmektedir.
Açıklamalar

   Şirketimiz bugün itibariyle  yurt içinde faaliyet gösteren Türk menşeli bir firma ile toplam  61.510.000,00 TL (KDV  Hariç) tutarında  "Komple Sayaç Malzeme Grubu ve Yazılım Devreye Alma Hizmeti" sözleşmesi imzalanmıştır.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172891


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Altın Gr. 1.695 1.695 39,86  
Cumhuriyet 11.060 11.227 92,00  
Tam 10.867 11.147 196,00  
Yarım 5.434 5.599 98,00  
Çeyrek 2.725 2.800 50,00  
Gümüş.Ons 24,88 24,91 0,05  
Gümüş Gr. 21,52 21,54 0,49  
B. Petrol 78,27 78,27 -0,24  
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