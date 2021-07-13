***MANAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
13.07.2021 12:25
***MANAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MANAS
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950623
BIST
13:441.353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -4,15
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.344
13:448,6011
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0341
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6426
En Düşük
8,5911
13:4410,2014
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0513
|Açılış
|: 10,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,2810
En Düşük
10,1813
13:44500,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,81
|Açılış
|: 500,61
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
499,63
BIST En Aktif Hisseler13:44
|EDATA
|7,35
|81.233.321
|% 9,37
|
|EDIP
|3,44
|30.121.790
|% 8,86
|
|YAPRK
|32,84
|12.053.481
|% 6,49
|
|SAMAT
|4,18
|2.589.394
|% 6,36
|
|TKURU
|210,00
|1.708.350
|% 6,33
|
|BAGFS
|14,40
|411.119
|% -10,00
|
|FADE
|14,16
|14.931.064
|% -9,98
|
|AVHOL
|4,80
|7.917.520
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,02
|153.277.382
|% -9,73
|
|UZERB
|33,60
|104.261
|% -6,67
|
|GARAN
|8,58
|545.126.347
|% -0,69
|
|THYAO
|13,26
|332.192.616
|% 0,15
|
|SASA
|26,50
|326.838.028
|% 0,15
|
|KRDMD
|7,19
|228.302.159
|% 0,14
|
|YKBNK
|2,25
|211.329.275
|% -0,88
|
|PEKGY
|1,02
|153.277.382
|% -9,73
|
|YKBNK
|2,25
|211.329.275
|% -0,88
|
|GARAN
|8,58
|545.126.347
|% -0,69
|
|TSKB
|1,21
|53.886.893
|% -1,63
|
|EKGYO
|1,79
|72.907.201
|% -1,10
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5982
|8,6011
|% -0,39
|
|Euro
|10,1950
|10,2014
|% -0,50
|
|Sterlin
|11,8931
|11,9528
|% -0,51
|
|Frank
|9,3594
|9,4158
|% -0,41
|
|Riyal
|2,2881
|2,2996
|% -0,31
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|3,43
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,83
|
|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|17,00
|
|Tam
|3.298
|3.381
|14,59
|
|Yarım
|1.594
|1.636
|7,06
|
|Çeyrek
|800
|818
|3,53
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,17
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,61
|75,61
|0,45
|