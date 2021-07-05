***MANAS* *STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
05.07.2021 13:24
***MANAS******STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname
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Açıklamalar
Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin paylarının halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahnamenin 1.bölümü ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946116
BIST
15:401.387
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501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler15:38
|VAKFN
|11,77
|8.722.707
|% 10,00
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|EUKYO
|7,26
|8.553.979
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.745.892
|% 10,00
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|ARMDA
|50,75
|2.422.826
|% 9,90
|
|SELVA
|5,90
|35.491.505
|% 9,87
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|PKENT
|2.304,00
|2.143.572
|% -10,00
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|TACTR
|32,32
|210.292
|% -7,39
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|METUR
|5,05
|64.460.304
|% -6,48
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|BRKO
|1,02
|374.487
|% -5,56
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|UZERB
|37,52
|212.540
|% -3,79
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|THYAO
|13,98
|799.029.782
|% 1,75
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|GARAN
|8,53
|585.357.385
|% 1,55
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|KOZAL
|110,20
|479.154.978
|% -2,30
|
|SASA
|29,36
|428.422.096
|% 2,59
|
|ARCLK
|32,66
|289.378.038
|% 0,86
|
|YKBNK
|2,22
|165.971.353
|% 1,37
|
|PEKGY
|1,27
|90.628.358
|% 4,96
|
|GARAN
|8,53
|585.357.385
|% 1,55
|
|THYAO
|13,98
|799.029.782
|% 1,75
|
|IZMDC
|2,65
|142.721.907
|% 6,85
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,6643
|8,6677
|% -0,14
|
|Euro
|10,2837
|10,2902
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,9591
|12,0191
|% -0,08
|
|Frank
|9,3596
|9,4160
|% -0,31
|
|Riyal
|2,3017
|2,3133
|% -0,24
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.791
|1.792
|4,13
|
|Altın Gr.
|499
|499
|0,30
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|Cumhuriyet
|3.303
|3.353
|4,00
|
|Tam
|3.288
|3.373
|7,46
|
|Yarım
|1.589
|1.632
|3,61
|
|Çeyrek
|797
|816
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|26,46
|26,50
|0,02
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|Gümüş Gr.
|7,37
|7,39
|-0,00
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|B. Petrol
|76,32
|76,32
|0,15
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