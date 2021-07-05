***MANAS* *STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
05.07.2021 13:24
***MANAS******STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [MANAS]
İlgili Fonlar []
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İzahname
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Açıklamalar
Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin paylarının halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahnamenin 2.bölümü ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946117
BIST
14:391.386
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 1.376
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|: 498,80
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501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler14:39
|VAKFN
|11,77
|8.661.880
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.678.812
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,26
|7.634.358
|% 10,00
|
|SELVA
|5,90
|32.646.779
|% 9,87
|
|AYES
|18,50
|413.155
|% 8,82
|
|PKENT
|2.304,00
|2.026.068
|% -10,00
|
|TACTR
|32,32
|210.292
|% -7,39
|
|METUR
|5,05
|60.505.350
|% -6,48
|
|BRKO
|1,02
|374.487
|% -5,56
|
|KGYO
|5,93
|1.837.764
|% -3,89
|
|THYAO
|14,01
|763.266.935
|% 1,97
|
|GARAN
|8,49
|504.352.580
|% 1,07
|
|SASA
|29,26
|398.920.731
|% 2,24
|
|ARCLK
|32,68
|274.438.181
|% 0,93
|
|KOZAL
|112,20
|264.116.225
|% -0,53
|
|YKBNK
|2,20
|148.543.286
|% 0,46
|
|PEKGY
|1,28
|82.806.501
|% 5,79
|
|GARAN
|8,49
|504.352.580
|% 1,07
|
|THYAO
|14,01
|763.266.935
|% 1,97
|
|IZMDC
|2,63
|131.062.850
|% 6,05
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6708
|8,6729
|% -0,08
|
|Euro
|10,2981
|10,3058
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,9838
|12,0439
|% 0,13
|
|Frank
|9,3803
|9,4368
|% -0,09
|
|Riyal
|2,3063
|2,3179
|% -0,04
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.789
|1.790
|2,23
|
|Altın Gr.
|500
|500
|0,82
|
|Cumhuriyet
|3.306
|3.356
|7,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|7,46
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|3,61
|
|Çeyrek
|798
|816
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|26,45
|26,48
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,39
|7,40
|0,02
|
|B. Petrol
|76,47
|76,47
|0,30
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