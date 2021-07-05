***MANAS* *STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
05.07.2021 13:41
***MANAS******STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [MANAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946129
BIST
13:301.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 10,29
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.387
En Düşük
1.376
13:308,6800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0004
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6549
13:3010,3158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0175
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2698
13:30499,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,10
|Açılış
|: 499,90
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler13:30
|VAKFN
|11,77
|8.537.295
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,26
|7.358.231
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.613.185
|% 10,00
|
|SELVA
|5,90
|20.587.220
|% 9,87
|
|BIOEN
|24,66
|150.146.130
|% 9,60
|
|PKENT
|2.304,00
|1.989.204
|% -10,00
|
|TKURU
|178,00
|6.426.334
|% -9,96
|
|KENT
|225,60
|489.613
|% -7,92
|
|METUR
|5,00
|50.107.501
|% -7,41
|
|DOKTA
|28,12
|98.859
|% -4,35
|
|THYAO
|14,04
|709.397.943
|% 2,18
|
|GARAN
|8,51
|457.646.592
|% 1,31
|
|SASA
|29,42
|349.655.177
|% 2,80
|
|ARCLK
|32,78
|256.755.242
|% 1,24
|
|KOZAL
|112,60
|205.368.437
|% -0,18
|
|YKBNK
|2,21
|129.641.054
|% 0,91
|
|PEKGY
|1,28
|69.332.787
|% 5,79
|
|GARAN
|8,51
|457.646.592
|% 1,31
|
|THYAO
|14,04
|709.397.943
|% 2,18
|
|IZMDC
|2,63
|111.570.044
|% 6,05
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6758
|8,6800
|% 0,00
|
|Euro
|10,3093
|10,3158
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,9823
|12,0424
|% 0,11
|
|Frank
|9,3821
|9,4386
|% -0,07
|
|Riyal
|2,3065
|2,3181
|% -0,03
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|4,40
|
|Altın Gr.
|500
|500
|1,10
|
|Cumhuriyet
|3.307
|3.357
|8,00
|
|Tam
|3.290
|3.375
|9,41
|
|Yarım
|1.590
|1.633
|4,55
|
|Çeyrek
|798
|816
|2,27
|
|Gümüş.Ons
|26,54
|26,58
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,41
|7,41
|0,03
|
|B. Petrol
|76,26
|76,26
|0,09
|