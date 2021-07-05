***MANAS* *STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
05.07.2021 13:50
***MANAS******STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [MANAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. iç yönerge ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946136
BIST
13:351.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 11,54
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.388
En Düşük
1.376
13:358,6775
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0021
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6549
13:3510,3128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0145
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2698
13:35499,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,08
|Açılış
|: 499,89
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler13:35
|VAKFN
|11,77
|8.548.841
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,26
|7.363.872
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.613.185
|% 10,00
|
|SELVA
|5,90
|20.593.120
|% 9,87
|
|BIOEN
|24,70
|152.310.717
|% 9,78
|
|PKENT
|2.304,00
|1.991.508
|% -10,00
|
|TKURU
|178,00
|6.426.334
|% -9,96
|
|KENT
|225,60
|489.613
|% -7,92
|
|METUR
|5,00
|51.076.501
|% -7,41
|
|DOKTA
|28,12
|98.859
|% -4,35
|
|THYAO
|14,05
|713.607.452
|% 2,26
|
|GARAN
|8,51
|458.272.580
|% 1,31
|
|SASA
|29,38
|356.134.871
|% 2,66
|
|ARCLK
|32,74
|257.923.976
|% 1,11
|
|KOZAL
|112,60
|205.704.298
|% -0,18
|
|YKBNK
|2,21
|129.677.655
|% 0,91
|
|PEKGY
|1,29
|71.099.520
|% 6,61
|
|GARAN
|8,51
|458.272.580
|% 1,31
|
|THYAO
|14,05
|713.607.452
|% 2,26
|
|IZMDC
|2,62
|112.136.104
|% 5,65
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6741
|8,6775
|% -0,02
|
|Euro
|10,3076
|10,3128
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,9839
|12,0440
|% 0,13
|
|Frank
|9,3852
|9,4417
|% -0,04
|
|Riyal
|2,3077
|2,3192
|% 0,01
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|4,67
|
|Altın Gr.
|500
|500
|1,08
|
|Cumhuriyet
|3.307
|3.357
|8,00
|
|Tam
|3.292
|3.376
|10,59
|
|Yarım
|1.591
|1.633
|5,12
|
|Çeyrek
|798
|817
|2,56
|
|Gümüş.Ons
|26,55
|26,58
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,41
|7,42
|0,03
|
|B. Petrol
|76,29
|76,29
|0,12
|