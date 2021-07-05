***MANAS* *STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
05.07.2021 13:52
***MANAS******STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [MANAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fon Kullanım raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946137
BIST
15:221.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 9,65
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.388
En Düşük
1.376
15:228,6634
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0162
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6470
15:2210,2866
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0117
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2674
15:22498,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,14
|Açılış
|: 498,94
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler15:22
|VAKFN
|11,77
|8.707.583
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.693.542
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,26
|8.507.123
|% 10,00
|
|ARMDA
|50,75
|2.307.116
|% 9,90
|
|SELVA
|5,90
|35.485.605
|% 9,87
|
|PKENT
|2.304,00
|2.060.628
|% -10,00
|
|TACTR
|32,32
|210.292
|% -7,39
|
|METUR
|5,05
|63.810.092
|% -6,48
|
|BRKO
|1,02
|374.487
|% -5,56
|
|UZERB
|37,52
|212.540
|% -3,79
|
|THYAO
|13,99
|784.915.918
|% 1,82
|
|GARAN
|8,51
|545.913.467
|% 1,31
|
|KOZAL
|110,10
|453.648.135
|% -2,39
|
|SASA
|29,34
|423.040.982
|% 2,52
|
|ARCLK
|32,68
|284.231.293
|% 0,93
|
|YKBNK
|2,22
|161.959.839
|% 1,37
|
|PEKGY
|1,28
|90.365.502
|% 5,79
|
|GARAN
|8,51
|545.913.467
|% 1,31
|
|THYAO
|13,99
|784.915.918
|% 1,82
|
|IZMDC
|2,63
|136.763.718
|% 6,05
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6569
|8,6602
|% -0,22
|
|Euro
|10,2662
|10,2934
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,9650
|12,0250
|% -0,03
|
|Frank
|9,3581
|9,4145
|% -0,33
|
|Riyal
|2,3031
|2,3147
|% -0,18
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|3,84
|
|Altın Gr.
|499
|499
|0,47
|
|Cumhuriyet
|3.303
|3.353
|4,00
|
|Tam
|3.287
|3.370
|4,34
|
|Yarım
|1.589
|1.630
|2,10
|
|Çeyrek
|797
|815
|1,05
|
|Gümüş.Ons
|26,45
|26,49
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,38
|7,39
|0,00
|
|B. Petrol
|76,38
|76,38
|0,21
|