***MANAS* *STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.07.2021 17:07
***MANAS******STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [MANAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16/07/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Halka Arz Sonuçları ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951521
BIST
17:091.361
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -5,79
|Açılış
|: 1.370
|
|Önceki Kapanış
|: 1.367
|
1.374
En Düşük
1.360
17:098,5310
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0334
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5831
En Düşük
8,4868
17:0910,1100
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0266
|Açılış
|: 10,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0800
|
10,1740
En Düşük
10,0571
17:09500,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -3,34
|Açılış
|: 500,73
|
|Önceki Kapanış
|: 504,07
|
504,90
En Düşük
497,07
BIST En Aktif Hisseler17:09
|KARYE
|8,80
|79.701.385
|% 10,00
|
|KGYO
|7,15
|32.908.342
|% 10,00
|
|SERVE
|17,60
|89.618
|% 10,00
|
|EDATA
|8,93
|11.944.810
|% 9,98
|
|VBTYZ
|15,87
|29.251.351
|% 9,98
|
|KRTEK
|7,80
|37.624.300
|% -6,81
|
|EKIZ
|7,50
|275.649
|% -6,25
|
|CASA
|128,00
|143.718
|% -4,90
|
|MMCAS
|6,02
|110.760
|% -4,44
|
|ISBIR
|5.201,00
|532.992
|% -3,67
|
|SASA
|30,44
|1.335.422.955
|% -2,31
|
|THYAO
|13,12
|469.805.867
|% 0,31
|
|GARAN
|8,38
|444.627.447
|% -0,59
|
|KRDMD
|7,32
|341.913.331
|% 0,69
|
|ARCLK
|33,50
|306.246.531
|% 2,45
|
|PEKGY
|1,07
|104.500.661
|% 7,00
|
|YKBNK
|2,29
|168.713.187
|% -1,29
|
|SKBNK
|1,07
|63.902.977
|% 2,88
|
|GARAN
|8,38
|444.627.447
|% -0,59
|
|DGKLB
|2,16
|107.725.181
|% 5,88
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.820
|-9,80
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,67
|
|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|-5,00
|
|Tam
|3.300
|3.384
|-3,30
|
|Yarım
|1.595
|1.637
|-1,60
|
|Çeyrek
|800
|818
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,95
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|7,14
|7,15
|-0,11
|
|B. Petrol
|73,23
|73,23
|-0,24
|
Seans Raporu
17:09
daha fazla
-
17:23KRTEK
Yüzde -6.81 oranında düşüşle 7.80 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 668, 764 adet işlem
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17:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 97 kaybederek (% -0.61 ) 1, 470
-
17:22
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, PEKGY
-
17:22XU100
Endeks 1, 363 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 34 altında . İşlem hacmi 7, 159.00 milyon TL de
-
17:22KRONT
Yüzde -3.47 oranında düşüşle 54.30 lira fiyatla işlem gören hissede 235, 006 adet işlem