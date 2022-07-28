***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı









***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFinansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi22/07/2022Karar Sayısı2022/39SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıMaqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Fonbulucu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu 2022 Haziran Dönemi Sorumluluk Beyanı PDF dosyası olarak ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048654BIST