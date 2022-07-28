***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı
28.07.2022 17:34
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22/07/2022
Karar Sayısı
2022/39
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Fonbulucu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu 2022 Haziran Dönemi Sorumluluk Beyanı PDF dosyası olarak ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048654
BIST
18:002.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 1,23
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.537
18:0017,9234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0443
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9409
En Düşük
17,8370
18:0018,2499
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0244
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1375
18:001.011,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 14,16
|Açılış
|: 1.011,40
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.011,88
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler18:00
|PRKAB
|29,04
|276.258.541
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.849.016
|% 9,99
|
|CMENT
|37,50
|1.205.588
|% 9,97
|
|AYES
|24,92
|1.557.226
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|1.486.639
|% 9,97
|
|LIDFA
|9,83
|163.856.492
|% -9,98
|
|MTRKS
|55,95
|23.760.797
|% -9,98
|
|KZBGY
|78,70
|81.964.171
|% -9,95
|
|FENER
|49,70
|390.018.510
|% -8,97
|
|UFUK
|73,00
|5.324.276
|% -7,59
|
|THYAO
|49,78
|3.201.870.947
|% 0,16
|
|SISE
|21,28
|1.885.166.785
|% 0,66
|
|YKBNK
|4,64
|1.465.477.939
|% -3,53
|
|AKBNK
|8,54
|1.339.684.545
|% -3,28
|
|EKGYO
|3,14
|1.339.333.163
|% -2,48
|
|EKGYO
|3,14
|1.339.333.163
|% -2,48
|
|YKBNK
|4,64
|1.465.477.939
|% -3,53
|
|SKBNK
|1,62
|351.976.761
|% 0,00
|
|ODAS
|3,73
|677.390.274
|% 1,08
|
|TSKB
|2,61
|461.290.575
|% -0,38
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9045
|17,9234
|% 0,25
|
|Euro
|18,1900
|18,2499
|% -0,13
|
|Sterlin
|21,6703
|21,7790
|% -0,01
|
|Frank
|18,6620
|18,7745
|% 0,55
|
|Riyal
|4,7572
|4,7811
|% 0,23
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|20,65
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|10,88
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.720
|6.799
|8,00
|
|Yarım
|3.274
|3.324
|4,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.661
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,77
|19,80
|0,70
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,36
|0,37
|
|B. Petrol
|101
|101
|-0,35
|
Seans Raporu
18:00
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17:59MIPAZ
Yüzde -3.08 oranında düşüşle 7.88 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 908, 250 adet işlem
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17:57ITTFH
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 1.61 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 058, 428 adet işlem
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17:56AYDEM
Yüzde -3.15 oranında düşüşle 9.85 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 619, 369 adet işlem
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17:55ESCOM
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 21.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 472, 522 adet işlem
-
17:54FENER
Yüzde -8.68 oranında düşüşle 49.86 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 894, 112 adet işlem