***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı
19.04.2023 19:16
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok.
Bildirim İçeriği
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/04/2023
Karar Sayısı
2023/21
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
PDF dosyası olarak ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140185
BIST
18:055.061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 42,52
|Açılış
|: 5.026
|
|Önceki Kapanış
|: 5.019
|
5.093
En Düşük
4.975
18:0519,3961
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0048
|Açılış
|: 20,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0880
|
19,6400
En Düşük
19,3794
18:0521,2883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0102
|Açılış
|: 22,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9800
|
21,5151
En Düşük
21,1806
18:051.245,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -5,46
|Açılış
|: 1.245,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,58
|
1.252,44
En Düşük
1.228,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKART
|24,64
|13.036.693
|% 10,00
|
|HALKB
|12,55
|510.283.739
|% 9,99
|
|KOPOL
|39,40
|766.883.073
|% 9,99
|
|GESAN
|84,80
|1.494.911.773
|% 9,99
|
|MEPET
|4,63
|30.651.560
|% 9,98
|
|KERVN
|0,90
|4.252.595
|% -10,00
|
|IMASM
|51,45
|264.896.075
|% -9,97
|
|AKMGY
|79,80
|18.232.990
|% -9,97
|
|DIRIT
|6,90
|892.510
|% -7,01
|
|BURVA
|35,14
|61.550.104
|% -6,54
|
|KOZAL
|23,28
|5.994.738.345
|% -1,36
|
|AKBNK
|18,48
|2.741.827.607
|% 2,84
|
|THYAO
|134,70
|2.707.395.394
|% -1,10
|
|ISCTR
|12,29
|2.521.922.189
|% 2,33
|
|KOZAA
|46,00
|2.357.065.853
|% -1,12
|
|KOZAL
|23,28
|5.994.738.345
|% -1,36
|
|ISCTR
|12,29
|2.521.922.189
|% 2,33
|
|YKBNK
|10,50
|1.789.264.333
|% 2,44
|
|AKBNK
|18,48
|2.741.827.607
|% 2,84
|
|EKGYO
|6,80
|1.007.702.987
|% 1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3922
|19,4020
|% 0,01
|
|Euro
|21,2796
|21,3261
|% 0,23
|
|Sterlin
|24,0537
|24,1744
|% 0,09
|
|Frank
|21,5206
|21,6502
|% -0,16
|
|Riyal
|5,1564
|5,1822
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.245
|1.245
|-5,31
|
|Cumhuriyet
|8.924
|9.059
|93,00
|
|Tam
|8.983
|9.171
|121,00
|
|Yarım
|4.387
|4.490
|59,00
|
|Çeyrek
|2.194
|2.252
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,35
|0,14
|