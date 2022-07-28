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***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.07.2022 17:34
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.411.997 0
Net Dönem Karı (Zararı)
396.218
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-449.175 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -449.163
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-12
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-10.359.040 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -2.899.073
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 30.442
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 -7.490.409
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-10.411.997 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.083.860 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 10.083.860
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-328.137 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-328.137 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
328.140
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 3 328.140
Diğer Alacaklar
5 3.872.695 973.622
Finansal Varlıklar
19 8.498.047 558.463
TOPLAM VARLIKLAR
12.370.745 1.860.225
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 30.442 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
30.442 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12.340.303 1.860.225


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.860.225
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 396.218
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 10.083.860
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12.340.303


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 58.201 48.295
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 449.163 156.227
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 12 10
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
507.376 204.532
Yönetim Ücretleri
8 -57.722 -49.489
Denetim Ücretleri
8 -7.134 -5.336
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -3.047 -2.293
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-67.903 -57.118
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
439.473 147.414
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
439.473 147.414
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
439.473 147.414



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048653


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Tam 6.776 6.864 30,00  
Yarım 3.301 3.356 15,00  
Çeyrek 1.656 1.677 7,00  
Gümüş.Ons 20,24 20,27 0,25  
Gümüş Gr. 11,67 11,68 0,13  
B. Petrol 104 104 1,99  
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