***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.07.2022 17:34
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.411.997 0
Net Dönem Karı (Zararı)
396.218
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-449.175 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -449.163
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-12
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-10.359.040 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -2.899.073
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 30.442
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 -7.490.409
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-10.411.997 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.083.860 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 10.083.860
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-328.137 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-328.137 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
328.140
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 3 328.140
Diğer Alacaklar
5 3.872.695 973.622
Finansal Varlıklar
19 8.498.047 558.463
TOPLAM VARLIKLAR
12.370.745 1.860.225
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 30.442 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
30.442 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12.340.303 1.860.225
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.860.225
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 396.218
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 10.083.860
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12.340.303
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 58.201 48.295
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 449.163 156.227
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 12 10
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
507.376 204.532
Yönetim Ücretleri
8 -57.722 -49.489
Denetim Ücretleri
8 -7.134 -5.336
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -3.047 -2.293
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-67.903 -57.118
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
439.473 147.414
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
439.473 147.414
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
439.473 147.414
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048653
BIST