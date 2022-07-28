***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.411.997 0Net Dönem Karı (Zararı)396.218NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-449.175 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -449.163Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-12İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-10.359.040 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 -2.899.073Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 30.442İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler19 -7.490.409FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-10.411.997 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.083.860 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 10.083.860YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-328.137 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-328.137 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ328.140DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİSunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 3 328.140Diğer Alacaklar5 3.872.695 973.622Finansal Varlıklar19 8.498.047 558.463TOPLAM VARLIKLAR12.370.745 1.860.225YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 30.442 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)30.442 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)12.340.303 1.860.225Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)1.860.225Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 396.218Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 10.083.860TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)12.340.303Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 58.201 48.295Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 449.163 156.227Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 12 10ESAS FAALİYET GELİRLERİ507.376 204.532Yönetim Ücretleri8 -57.722 -49.489Denetim Ücretleri8 -7.134 -5.336Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -3.047 -2.293ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-67.903 -57.118ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)439.473 147.414NET DÖNEM KARI (ZARARI)439.473 147.414DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)439.473 147.414http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048653BIST