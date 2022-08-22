***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
22.08.2022 15:57
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklamalar
30 Haziran 2022 Konsolide Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz PDF dosyası olarak ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057546
BIST
17:463.066
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 46,28
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.083
En Düşük
3.011
17:4618,1080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0226
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1473
En Düşük
18,0434
17:4618,0570
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0991
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2246
En Düşük
18,0366
17:461.011,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -4,96
|Açılış
|: 1.011,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.006,86
BIST En Aktif Hisseler17:44
|CMBTN
|323,40
|70.643.071
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,32
|70.299.336
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,00
|608.344
|% 10,00
|
|HKTM
|14,64
|4.033.496
|% 9,99
|
|CANTE
|91,60
|28.739.529
|% 9,96
|
|YBTAS
|25.400,00
|750.202
|% -9,29
|
|AZTEK
|13,31
|515.822.251
|% -8,14
|
|GLRYH
|3,82
|58.340.303
|% -6,83
|
|GZNMI
|38,56
|336.909.540
|% -6,59
|
|SANFM
|20,00
|26.106.330
|% -5,57
|
|PETKM
|12,01
|6.487.693.409
|% 3,53
|
|THYAO
|67,95
|4.606.007.462
|% -0,80
|
|AKBNK
|10,77
|3.212.504.130
|% 1,60
|
|EKGYO
|3,90
|2.858.053.497
|% 6,56
|
|SASA
|53,25
|2.845.579.429
|% 0,47
|
|EKGYO
|3,90
|2.858.053.497
|% 6,56
|
|PETKM
|12,01
|6.487.693.409
|% 3,53
|
|YKBNK
|5,81
|2.715.659.669
|% 2,47
|
|AKBNK
|10,77
|3.212.504.130
|% 1,60
|
|DOHOL
|5,00
|1.271.893.136
|% 0,81
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1013
|18,1066
|% 0,12
|
|Euro
|18,0484
|18,0603
|% -0,53
|
|Sterlin
|21,2688
|21,3755
|% -0,29
|
|Frank
|18,7450
|18,8579
|% -0,17
|
|Riyal
|4,8058
|4,8299
|% 0,10
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|-4,32
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.824
|6.881
|-56,00
|
|Yarım
|3.325
|3.364
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.682
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,00
|19,03
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,11
|0,02
|
Seans Raporu
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