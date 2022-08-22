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***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

22.08.2022 15:57
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)


***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklamalar

30 Haziran 2022 Konsolide Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz PDF dosyası olarak ekte sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057546


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CMBTN 323,40 70.643.071 % 10,00  
YYAPI 1,32 70.299.336 % 10,00  
SNPAM 11,00 608.344 % 10,00  
HKTM 14,64 4.033.496 % 9,99  
CANTE 91,60 28.739.529 % 9,96  
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17:44 Alış Satış %  
Dolar 18,1013 18,1066 % 0,12  
Euro 18,0484 18,0603 % -0,53  
Sterlin 21,2688 21,3755 % -0,29  
Frank 18,7450 18,8579 % -0,17  
Riyal 4,8058 4,8299 % 0,10  
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17:44 Alış Satış %  
Altın Gr. 1.012 1.012 -4,32  
Cumhuriyet 6.771 6.873 -56,00  
Tam 6.824 6.881 -56,00  
Yarım 3.325 3.364 -28,00  
Çeyrek 1.668 1.682 -13,00  
Gümüş.Ons 19,00 19,03 -0,03  
Gümüş Gr. 11,10 11,11 0,02  
Seans Raporu 17:44
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