***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
10.05.2023 19:43
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Açıklamalar
Mart 2023 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz, PDF dosyası olarak Ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150069
BIST
17:594.494
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -41,72
|Açılış
|: 4.544
|
|Önceki Kapanış
|: 4.536
|
4.555
En Düşük
4.486
17:5919,5457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0327
|Açılış
|: 20,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5950
|
19,5769
En Düşük
19,4851
17:5921,4589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0707
|Açılış
|: 22,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4600
|
21,5109
En Düşük
21,3125
17:591.276,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,11
|Açılış
|: 1.276,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.276,73
|
1.287,00
En Düşük
1.270,15
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRSAN
|137,50
|292.056.709
|% 10,00
|
|EGPRO
|58,85
|40.958.658
|% 10,00
|
|ULAS
|15,42
|9.364.452
|% 9,99
|
|MTRYO
|3,21
|1.977.634
|% 9,93
|
|FADE
|8,32
|7.391.255
|% 9,91
|
|IZINV
|19,55
|11.117.372
|% -9,99
|
|TUKAS
|10,92
|194.441.237
|% -9,98
|
|AVHOL
|21,12
|4.388.018
|% -9,97
|
|GRTRK
|20,44
|148.315.172
|% -9,96
|
|NETAS
|21,58
|50.412.516
|% -9,40
|
|ISCTR
|12,82
|5.629.788.341
|% 5,78
|
|KCHOL
|87,85
|3.492.555.715
|% 1,15
|
|THYAO
|126,80
|2.829.393.107
|% -1,55
|
|SISE
|36,74
|2.264.727.202
|% -2,03
|
|AKBNK
|16,81
|2.188.022.099
|% 0,60
|
|ISCTR
|12,82
|5.629.788.341
|% 5,78
|
|YKBNK
|10,49
|2.154.879.823
|% 0,96
|
|EKGYO
|5,45
|725.253.911
|% -0,73
|
|AKBNK
|16,81
|2.188.022.099
|% 0,60
|
|DOHOL
|8,38
|753.087.269
|% -4,66
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5410
|19,5457
|% 0,17
|
|Euro
|21,4537
|21,4589
|% 0,33
|
|Sterlin
|24,5942
|24,7176
|% 0,15
|
|Frank
|21,8817
|22,0135
|% 0,26
|
|Riyal
|5,1956
|5,2216
|% 0,14
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.032
|2.032
|-2,28
|
|Altın Gr.
|1.277
|1.277
|0,52
|
|Cumhuriyet
|9.333
|9.474
|71,00
|
|Tam
|9.306
|9.548
|96,19
|
|Yarım
|4.570
|4.739
|80,00
|
|Çeyrek
|2.278
|2.362
|40,00
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,45
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|15,96
|15,97
|-0,11
|
|B. Petrol
|76,39
|76,39
|-1,05
|