***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
09.11.2023 14:39
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Faaliyet Raporu
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Açıklamalar
2023 Eylül dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz PDF dosyası olarak ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216253
BIST
'
17:297.854
En Düşük
|Değişim
|: -0,09%
|| -6,82
|Açılış
|: 7.801
|
|Önceki Kapanış
|: 7.861
|
7.739
En Yüksek
7.886
17:2928,5101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0593
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5650
|
28,5392
En Düşük
28,3872
17:2930,6025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0867
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,4800
|
30,8304
En Düşük
30,4456
17:291.788,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,66
|Açılış
|: 1.788,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.783,45
|
1.792,92
En Düşük
1.776,67
BIST En Aktif Hisseler17:29
|REEDR
|24,42
|1.036.563.410
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,97
|27.413.440
|% 10,00
|
|ENSRI
|24,68
|13.549.024
|% 9,98
|
|SNPAM
|134,40
|18.651.360
|% 9,98
|
|PSDTC
|78,85
|51.882.805
|% 9,97
|
|VANGD
|25,20
|5.673.854
|% -10,00
|
|ISBTR
|711.982,50
|3.559.935
|% -9,99
|
|KLNMA
|55,85
|7.187.225
|% -9,99
|
|MRSHL
|1.363,00
|66.807.520
|% -9,97
|
|MARKA
|31,44
|6.218.329
|% -9,97
|
|THYAO
|230,00
|6.379.504.426
|% 0,61
|
|TABGD
|185,80
|5.189.052.569
|% 3,63
|
|ISCTR
|20,22
|3.532.938.721
|% -2,51
|
|PETKM
|21,46
|3.080.951.218
|% 4,79
|
|TUPRS
|151,20
|2.757.418.044
|% 0,60
|
|EKGYO
|6,86
|1.200.485.830
|% -1,15
|
|ISCTR
|20,22
|3.532.938.721
|% -2,51
|
|PETKM
|21,46
|3.080.951.218
|% 4,79
|
|YKBNK
|17,06
|2.363.949.323
|% 0,18
|
|ADESE
|2,10
|209.120.497
|% 0,48
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4871
|28,5101
|% 0,21
|
|Euro
|30,5891
|30,6025
|% 0,28
|
|Sterlin
|34,8670
|35,0419
|% 0,04
|
|Frank
|31,5270
|31,7170
|% 0,06
|
|Riyal
|7,5741
|7,6121
|% 0,17
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,60
|22,62
|% 0,66
|
|Platin
|868,02
|869,81
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.018,29
|1.023,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,66
|80,66
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.951,34
|1.951,65
|% 0,66
|
Seans Raporu
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