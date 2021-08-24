***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 2.920.000 181.000 1.679.600 -725.650 -1.618.940 2.436.010 -101.863 2.334.147Transferler14 -1.618.940 1.618.940 0 0 0Dönem Karı (Zararı)14 -1.313.929 -1.313.929 -56.342 -1.370.271Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)14 -2.618 -2.618 0 -2.618Sermaye Avansı14 1.258.488 1.258.488 0 1.258.488Dönem Sonu Bakiyeler14 2.920.000 1.439.488 1.679.600 -2.618 -2.344.590 -1.313.929 2.377.951 -158.205 2.219.746Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 2.967.480 921.146 2.317.120 870 -2.344.590 -2.943.828 918.198 -189.883 728.315Transferler14 -2.943.828 2.943.828 0 0 0Dönem Karı (Zararı)14 -5.476 -5.476 -1.599 -7.075Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)14 747 747 0 747Sermaye Avansı14 1.017.329 1.017.329 0 1.017.329Dönem Sonu Bakiyeler14 2.967.480 1.938.475 2.317.120 1.617 -5.288.418 -5.476 1.930.798 -191.482 1.739.316Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI277.854 -1.652.481Dönem Karı (Zararı)-7.075 -1.370.271Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-7.075 -1.370.271Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.769 -33.477Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 96.384 194.315Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5-13 -2.986 19.598Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5-13 -2.986 19.598Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler7.987 36.124Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-3.188 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 11.175 36.124Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 -92.566 -92.392İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler4-20 0 -200.000Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.050 8.878İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler5 277.160 -248.733Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 -236.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 0 -236.000Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6-15 -22.012 -36.069İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6-15 -22.012 -36.069Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-189.207 -55.566Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 131.021 32.257İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 131.021 32.257Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6-13-24 339.526 46.645İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6-13-24 339.526 46.645İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17.832 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)17.832 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları277.854 -1.652.481YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-97.000 -19.707İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-72.000İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit ÇıkışlarıMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-25.000 -19.707Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -25.000 -19.707FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.156.275 1.570.903Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları10 0 -9.167Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-85.000 -204.192Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)14 -1.071.275 1.784.262YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-975.421 -101.285NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-975.421 -101.285DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.026.986 125.963DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ51.565 24.678Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.140.169 1.026.986Diğer Alacaklar6-24 124.150 99.066İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-24 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 124.150 99.066Peşin Ödenmiş Giderler7 190.414 1.207İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 190.414 1.207Diğer Dönen Varlıklar15 35.389 34.279İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15 35.389 34.279ARA TOPLAM2.490.122 1.161.538TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.490.122 1.161.538DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar72.000 0Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar10 72.000 0Diğer Alacaklar6 0 4.182İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 4.182Maddi Duran Varlıklar8 64.459 50.516Mobilya ve Demirbaşlar8 64.459 50.516Kullanım Hakkı Varlıkları9 229.446 204.965Ertelenmiş Vergi Varlığı23 565.613 473.296TOPLAM DURAN VARLIKLAR931.518 732.959TOPLAM VARLIKLAR3.421.640 1.894.497KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 103.673 216.572İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 103.673 216.572Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 103.673 216.572Ticari Borçlar5 510.361 379.340İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 510.361 379.340Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 137.625 108.191Diğer Borçlar6-24 732.186 392.660İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-24 677.440 351.020İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 54.746 41.640Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 57.360 57.360İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 57.360 57.360ARA TOPLAM1.541.205 1.154.123TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.541.205 1.154.123UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 131.050 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 131.050 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 131.050 0Uzun Vadeli Karşılıklar13 10.069 12.059Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 10.069 12.059TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER141.119 12.059TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.682.324 1.166.182ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar14 1.930.798 918.198Ödenmiş Sermaye14 2.967.480 2.967.480Sermaye Avansı14 1.938.475 921.146Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14 2.317.120 2.317.120Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.617 870Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.617 870Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 1.617 870Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 -5.288.418 -2.344.590Net Dönem Karı veya Zararı14 -5.476 -2.943.828Kontrol Gücü Olmayan Paylar-191.482 -189.883TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.739.316 728.315TOPLAM KAYNAKLAR3.421.640 1.894.497Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 0 1.121.962 0 868.072Satışların Maliyeti15 0 -790.447 0 -790.447TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 331.515 0 77.625BRÜT KAR (ZARAR)0 331.515 0 77.625Genel Yönetim Giderleri16-17 -558.696 -1.721.544 -292.468 -909.181Pazarlama Giderleri16-17 -420 -30.375 0 -1.155Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 471.845 81.018 257.291 22.621Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -9.219 -81.300 -6.959 1.093ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-96.490 -1.420.686 -42.136 -808.997Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 0 -5.853 0 12.754FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-96.490 -1.426.539 -42.136 -796.243Finansman Gelirleri22 8.024 0 -9.808 0Finansman Giderleri22 -11.175 -36.124 -7.702 -17.748SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-99.641 -1.462.663 -59.646 -813.991Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri92.566 92.392 81.696 134.706Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 92.566 92.392 81.696 134.706SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-7.075 -1.370.271 22.050 -679.285DÖNEM KARI (ZARARI)-7.075 -1.370.271 22.050 -679.285Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.599 -56.342 -683 -16.871Ana Ortaklık Payları-5.476 -1.313.929 22.733 -662.414Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar747 -2.618 -1.449 -2.322Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 996 -3.356 -1.820 -2.976Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-249 738 371 654Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-249 738 371 654Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)747 -2.618 -1.449 -2.322TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.328 -1.372.889 20.601 -681.607Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.599 -56.342 -683 -16.871Ana Ortaklık Payları-4.729 -1.316.547 21.284 -664.736http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960311BIST