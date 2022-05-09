***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-546.520 67.259Dönem Karı (Zararı)-148.111 -29.125Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-76.420 9.759 -9.203Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 9.759 -9.203Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 -21.270 -10.870Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-62.530 -20.698İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-321.989 90.482Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4 220.921 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-288.233 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-288.233 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.589 -18.882İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -2.589 -18.882Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 -174.385 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-39.844 -88.241İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-39.844 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 0 -88.241Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 90 19.854Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-33.967 174.034İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6-24 -33.967 174.034İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.982 3.717Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)15 -3.982 -639Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9.992 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 9.992 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI150.342 -1.046.489Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri14 0 1.152.565Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları150.342 -45.226Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)3 -2.153.828YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-386.186 -979.230NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-386.186 -979.230DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.422.688 1.026.986DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.036.502 47.756Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 2.967.480 921.146 2.317.120 870 -2.344.590 -2.943.828 918.198 -189.883 728.315Transferler-2.943.828 2.943.828 0 0 0Dönem Karı (Zararı)14 -28.209 -28.209 -916 -29.125Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)14 2.196 2.196 0 2.196S 1.152.565 0 1.152.565Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-6.959 -6.959 0 -6.959Dönem Sonu Bakiyeler2.967.480 2.073.711 3.066 -5.295.377 -28.209 2.037.791 -190.799 1.846.992Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.227.678 4.234.422 2.548 -5.295.379 -194.177 1.975.092 -277.903 1.697.189Transferler14 -194.177 194.177 -146.596 -146.596 -1.515 -148.111Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)14 1.128 1.128 0 1.128Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-84.237 -84.237 83.030 -1.207Dönem Sonu Bakiyeler3.227.678 4.234.422 3.676 -5.573.793 1.745.387 -196.388 1.548.999Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.036.502 1.422.688Finansal Yatırımlar10 0 220.921Ticari Alacaklar5 363.233 75.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 363.233 75.000Diğer Alacaklar6 130.202 127.613İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 130.202 127.613Peşin Ödenmiş Giderler7 224.806 26.993İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 224.806 26.993Diğer Dönen Varlıklar15 104.132 100.229İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15 104.132 100.229ARA TOPLAM1.858.875 1.973.444TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.858.875 1.973.444DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar10 192.000 192.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar10 192.000 192.000Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar10 192.000 192.000Maddi Duran Varlıklar8 78.840 86.453Mobilya ve Demirbaşlar8 78.840 86.453Kullanım Hakkı Varlıkları9 88.676 180.446Peşin Ödenmiş Giderler7 18.247 41.675İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 18.247 41.675Ertelenmiş Vergi Varlığı23 484.962 463.692TOPLAM DURAN VARLIKLAR862.725 964.266TOPLAM VARLIKLAR2.721.600 2.937.710KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar93.558 75.603İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 93.558 75.603Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 93.558 75.603Ticari Borçlar5 344.735 384.579İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 344.735 384.579Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 5.212 3.574Diğer Borçlar6-25 420.712 412.904İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-25 277.229 277.230İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 143.483 135.674Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 57.360 57.360Kısa Vadeli Karşılıklar13 14.027 7.172Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 14.027 7.172ARA TOPLAM935.604 941.192TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER935.604 941.192UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar70.261 92.174İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar70.261 92.174Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 70.261 92.174Diğer Borçlar6 154.247 196.022İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 154.247 196.022Uzun Vadeli Karşılıklar13 12.489 11.133Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 12.489 11.133TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER236.997 299.329TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.172.601 1.240.521ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.745.387 1.892.062Ödenmiş Sermaye14 3.227.678 3.227.678Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14 4.234.422 4.234.422Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14 3.676 2.548Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.676 2.548Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 3.676 2.548Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 -5.573.793 -5.295.379Net Dönem Karı veya Zararı14 -146.596 -277.207Kontrol Gücü Olmayan Paylarir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 236.371 0Satışların Maliyeti16 -224.725 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)11.646 0BRÜT KAR (ZARAR)11.646 0Genel Yönetim Giderleri17-18 -415.055 -266.228Pazarlama Giderleri17-18 0 -420Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 325.301 214.554Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 0 -2.260ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-78.108 -54.354FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-78.108 -54.354Finansman Gelirleri0 17.832Finansman Giderleri22 -91.693 -3.473SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-169.801 -39.995Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri21.690 10.870Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 21.690 10.870SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-148.111 -29.125DÖNEM KARI (ZARARI)-148.111 -29.125Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar14 -1.515 -916Ana Ortaklık Payları14 -146.596 -28.209Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar13 0 2.196Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 0 2.816Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler23 0 -620-1.515 -916Ana Ortaklık Payları-146.596 -26.013http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027867BIST