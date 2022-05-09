***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
09.05.2022 17:47
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-546.520 67.259
Dönem Karı (Zararı)
-148.111 -29.125
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-76.420 9.759 -9.203
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 9.759 -9.203
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -21.270 -10.870
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-62.530 -20.698
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-321.989 90.482
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 220.921 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-288.233 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-288.233 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.589 -18.882
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -2.589 -18.882
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -174.385 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-39.844 -88.241
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-39.844 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 0 -88.241
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 90 19.854
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.967 174.034
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-24 -33.967 174.034
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.982 3.717
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
15 -3.982 -639
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9.992 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 9.992 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
150.342 -1.046.489
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
14 0 1.152.565
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
150.342 -45.226
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3 -2.153.828
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-386.186 -979.230
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-386.186 -979.230
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.422.688 1.026.986
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.036.502 47.756
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 2.967.480 921.146 2.317.120 870 -2.344.590 -2.943.828 918.198 -189.883 728.315
Transferler
-2.943.828 2.943.828 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
14 -28.209 -28.209 -916 -29.125
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
14 2.196 2.196 0 2.196
S 1.152.565 0 1.152.565
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-6.959 -6.959 0 -6.959
Dönem Sonu Bakiyeler
2.967.480 2.073.711 3.066 -5.295.377 -28.209 2.037.791 -190.799 1.846.992
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.227.678 4.234.422 2.548 -5.295.379 -194.177 1.975.092 -277.903 1.697.189
Transferler
14 -194.177 194.177 -146.596 -146.596 -1.515 -148.111
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
14 1.128 1.128 0 1.128
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-84.237 -84.237 83.030 -1.207
Dönem Sonu Bakiyeler
3.227.678 4.234.422 3.676 -5.573.793 1.745.387 -196.388 1.548.999
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.036.502 1.422.688
Finansal Yatırımlar
10 0 220.921
Ticari Alacaklar
5 363.233 75.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 363.233 75.000
Diğer Alacaklar
6 130.202 127.613
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 130.202 127.613
Peşin Ödenmiş Giderler
7 224.806 26.993
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 224.806 26.993
Diğer Dönen Varlıklar
15 104.132 100.229
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 104.132 100.229
ARA TOPLAM
1.858.875 1.973.444
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.858.875 1.973.444
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
10 192.000 192.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
10 192.000 192.000
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
10 192.000 192.000
Maddi Duran Varlıklar
8 78.840 86.453
Mobilya ve Demirbaşlar
8 78.840 86.453
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 88.676 180.446
Peşin Ödenmiş Giderler
7 18.247 41.675
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 18.247 41.675
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 484.962 463.692
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
862.725 964.266
TOPLAM VARLIKLAR
2.721.600 2.937.710
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
93.558 75.603
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 93.558 75.603
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 93.558 75.603
Ticari Borçlar
5 344.735 384.579
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 344.735 384.579
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 5.212 3.574
Diğer Borçlar
6-25 420.712 412.904
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-25 277.229 277.230
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 143.483 135.674
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 57.360 57.360
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 14.027 7.172
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 14.027 7.172
ARA TOPLAM
935.604 941.192
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
935.604 941.192
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
70.261 92.174
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
70.261 92.174
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 70.261 92.174
Diğer Borçlar
6 154.247 196.022
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 154.247 196.022
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 12.489 11.133
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 12.489 11.133
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
236.997 299.329
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.172.601 1.240.521
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.745.387 1.892.062
Ödenmiş Sermaye
14 3.227.678 3.227.678
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 4.234.422 4.234.422
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 3.676 2.548
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.676 2.548
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 3.676 2.548
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 -5.573.793 -5.295.379
Net Dönem Karı veya Zararı
14 -146.596 -277.207
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
ir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 236.371 0
Satışların Maliyeti
16 -224.725 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.646 0
BRÜT KAR (ZARAR)
11.646 0
Genel Yönetim Giderleri
17-18 -415.055 -266.228
Pazarlama Giderleri
17-18 0 -420
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 325.301 214.554
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 0 -2.260
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-78.108 -54.354
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-78.108 -54.354
Finansman Gelirleri
0 17.832
Finansman Giderleri
22 -91.693 -3.473
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-169.801 -39.995
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21.690 10.870
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 21.690 10.870
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-148.111 -29.125
DÖNEM KARI (ZARARI)
-148.111 -29.125
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14 -1.515 -916
Ana Ortaklık Payları
14 -146.596 -28.209
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
13 0 2.196
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 0 2.816
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
23 0 -620
-1.515 -916
Ana Ortaklık Payları
-146.596 -26.013
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