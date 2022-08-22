***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.967.480 921.146 2.317.120 870 -2.344.590 -2.943.828 918.198 -189.883 728.315Transferler-2.943.828 2.943.828 0 0 0Dönem Karı (Zararı)-5.476 -5.476 -1.599 -7.075Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)747 747 0 747Sermaye Avansı1.017.329 1.017.329 0 1.017.329Dönem Sonu Bakiyeler2.967.480 1.938.475 2.317.120 1.617 -5.288.418 -5.476 1.930.798 -191.482 1.739.316Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.227.678 4.234.422 2.548 -5.295.379 -277.207 1.892.062 -194.873 1.697.189Transferler-277.207 277.207 0 0 0Dönem Karı (Zararı)17.158 17.158 -3.465 13.693Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.207 -1.207 0 -1.207Sermaye Arttırımı1.522.322 1.522.322 0 1.522.322Dönem Sonu Bakiyeler4.750.000 4.234.422 2.548 -5.573.793 17.158 3.430.335 -198.338 3.231.997Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-634.434 277.854Dönem Karı (Zararı)13.693 -7.075Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)13.693 -7.075Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-6.908 7.769Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 4.597 96.384Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.861 -2.986Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 6.861 -2.986Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler7.987Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler7.987Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 -18.876 -92.566Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler510 -1.050İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-641.219 277.160Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-324.647 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-324.647 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-46.853 -22.012İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -46.853 -22.012Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 -97.035 -189.207Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-87.233 131.021İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -87.233 131.021Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-67.260 339.526İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6-24 -67.260 339.526İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-18.191 17.832Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)15 4.671 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-22.862 17.832Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-634.434 277.854YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.682.255 -97.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10.468 -25.000Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 10.468 -25.000Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10 -1.692.723 -72.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.636.611 -1.156.275Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.522.322 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 1.522.322 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri14 0 1.017.329Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)114.289 -2.173.604YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-680.078 -975.421NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-680.078 -975.421DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.422.688 1.026.986DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ742.610 51.565Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 742.610 1.422.688Finansal Yatırımlar10 1.548.589 220.921Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar10 1.548.589 220.921Ticari Alacaklar5 399.647 75.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 399.647 75.000Diğer Alacaklar6 174.466 127.613İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 174.466 127.613Peşin Ödenmiş Giderler7 125.469 26.993İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 125.469 26.993Diğer Dönen Varlıklar15 95.480 100.229İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15 95.480 100.229ARA TOPLAM3.086.261 1.973.444TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.086.261 1.973.444DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar10 557.055 192.000Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar10 557.055 192.000Maddi Duran Varlıklar8 71.388 86.453Mobilya ve Demirbaşlar8 71.388 86.453Kullanım Hakkı Varlıkları9 64.976 180.446Peşin Ödenmiş Giderler7 40.234 41.675İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 40.234 41.675Ertelenmiş Vergi Varlığı23 482.568 463.692TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.216.221 964.266TOPLAM VARLIKLAR4.302.482 2.937.710KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 73.474 75.603İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar73.474 75.603Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 73.474 75.603Ticari Borçlar5 297.346 384.579İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 297.346 384.579Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 5.212 3.574Diğer Borçlar6-24 352.417 412.904İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-24 277.230 277.230İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 75.187 135.674Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 57.360 57.360İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 57.360 57.360Kısa Vadeli Karşılıklar13 7.334 7.172Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 7.334 7.172ARA TOPLAM793.143 941.192TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER793.143 941.192UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 70.260 92.174İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar70.260 92.174Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 70.260 92.174Diğer Borçlar6 189.250 196.022İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 189.250 196.022Uzun Vadeli Karşılıklar13 17.832 11.133Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 17.832 11.133TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER277.342 299.329TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.070.485 1.240.521ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar14 3.430.335 1.892.062Ödenmiş Sermaye14 4.750.000 3.227.678Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14 4.234.422 4.234.422Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.548 2.548Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 2.548 2.548Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 2.548 2.548Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 -5.573.793 -5.295.379Net Dönem Karı veya Zararı14 17.158 -277.207Kontrol Gücü Olmayan Paylar-198.338 -194.873TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.231.997 1.697.189TOPLAM KAYNAKLAR4.302.482 2.937.710Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 282.886 0 46.515 0Satışların Maliyeti16 -224.726 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)58.160 0 46.515 0BRÜT KAR (ZARAR)58.160 0 46.515 0Genel Yönetim Giderleri17-18 -873.072 -558.696 -458.017 -292.468Pazarlama Giderleri17-18 0 -420 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 906.176 471.845 580.875 257.291Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 0 -9.219 0 -6.959ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)91.264 -96.490 169.373 -42.136Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 0 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)91.264 -96.490 169.373 -42.136Finansman Gelirleri22 0 8.024 0 -9.808Finansman Giderleri22 -96.447 -11.175 -4.754 -7.702SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-5.183 -99.641 164.619 -59.646Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri18.876 92.566 -2.814 81.696Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18.876 92.566 -2.814 81.696SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)13.693 -7.075 161.805 22.050DÖNEM KARI (ZARARI)13.693 -7.075 161.805 22.050Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-3.465 -1.599 -1.950 -683Ana Ortaklık Payları17.158 -5.476 163.755 22.733Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar14 0 747 0 -1.449Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 0 996 0 -1.820Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler14 0 -249 0 371Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 0 -249 0 371Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 747 0 -1.449TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.693 -6.328 161.805 20.601Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-3.465 -1.599 -1.950 -683Ana Ortaklık Payları17.158 -4.729 163.755 21.284http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057545BIST