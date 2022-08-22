***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
22.08.2022 15:53
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.967.480 921.146 2.317.120 870 -2.344.590 -2.943.828 918.198 -189.883 728.315
Transferler
-2.943.828 2.943.828 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-5.476 -5.476 -1.599 -7.075
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
747 747 0 747
Sermaye Avansı
1.017.329 1.017.329 0 1.017.329
Dönem Sonu Bakiyeler
2.967.480 1.938.475 2.317.120 1.617 -5.288.418 -5.476 1.930.798 -191.482 1.739.316
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.227.678 4.234.422 2.548 -5.295.379 -277.207 1.892.062 -194.873 1.697.189
Transferler
-277.207 277.207 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
17.158 17.158 -3.465 13.693
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.207 -1.207 0 -1.207
Sermaye Arttırımı
1.522.322 1.522.322 0 1.522.322
Dönem Sonu Bakiyeler
4.750.000 4.234.422 2.548 -5.573.793 17.158 3.430.335 -198.338 3.231.997
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-634.434 277.854
Dönem Karı (Zararı)
13.693 -7.075
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
13.693 -7.075
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-6.908 7.769
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 4.597 96.384
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.861 -2.986
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 6.861 -2.986
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.987
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7.987
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -18.876 -92.566
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
510 -1.050
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-641.219 277.160
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-324.647 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-324.647 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.853 -22.012
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -46.853 -22.012
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -97.035 -189.207
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-87.233 131.021
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -87.233 131.021
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-67.260 339.526
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-24 -67.260 339.526
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.191 17.832
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
15 4.671 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-22.862 17.832
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-634.434 277.854
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.682.255 -97.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10.468 -25.000
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 10.468 -25.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10 -1.692.723 -72.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.636.611 -1.156.275
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.522.322 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 1.522.322 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
14 0 1.017.329
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
114.289 -2.173.604
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-680.078 -975.421
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-680.078 -975.421
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.422.688 1.026.986
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
742.610 51.565
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 742.610 1.422.688
Finansal Yatırımlar
10 1.548.589 220.921
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
10 1.548.589 220.921
Ticari Alacaklar
5 399.647 75.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 399.647 75.000
Diğer Alacaklar
6 174.466 127.613
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 174.466 127.613
Peşin Ödenmiş Giderler
7 125.469 26.993
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 125.469 26.993
Diğer Dönen Varlıklar
15 95.480 100.229
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 95.480 100.229
ARA TOPLAM
3.086.261 1.973.444
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.086.261 1.973.444
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
10 557.055 192.000
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
10 557.055 192.000
Maddi Duran Varlıklar
8 71.388 86.453
Mobilya ve Demirbaşlar
8 71.388 86.453
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 64.976 180.446
Peşin Ödenmiş Giderler
7 40.234 41.675
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 40.234 41.675
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 482.568 463.692
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.216.221 964.266
TOPLAM VARLIKLAR
4.302.482 2.937.710
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 73.474 75.603
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
73.474 75.603
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 73.474 75.603
Ticari Borçlar
5 297.346 384.579
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 297.346 384.579
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 5.212 3.574
Diğer Borçlar
6-24 352.417 412.904
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-24 277.230 277.230
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 75.187 135.674
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 57.360 57.360
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 57.360 57.360
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 7.334 7.172
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 7.334 7.172
ARA TOPLAM
793.143 941.192
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
793.143 941.192
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 70.260 92.174
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
70.260 92.174
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 70.260 92.174
Diğer Borçlar
6 189.250 196.022
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 189.250 196.022
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 17.832 11.133
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 17.832 11.133
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
277.342 299.329
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.070.485 1.240.521
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14 3.430.335 1.892.062
Ödenmiş Sermaye
14 4.750.000 3.227.678
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 4.234.422 4.234.422
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.548 2.548
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 2.548 2.548
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 2.548 2.548
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 -5.573.793 -5.295.379
Net Dönem Karı veya Zararı
14 17.158 -277.207
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-198.338 -194.873
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.231.997 1.697.189
TOPLAM KAYNAKLAR
4.302.482 2.937.710
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 282.886 0 46.515 0
Satışların Maliyeti
16 -224.726 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
58.160 0 46.515 0
BRÜT KAR (ZARAR)
58.160 0 46.515 0
Genel Yönetim Giderleri
17-18 -873.072 -558.696 -458.017 -292.468
Pazarlama Giderleri
17-18 0 -420 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 906.176 471.845 580.875 257.291
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 0 -9.219 0 -6.959
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
91.264 -96.490 169.373 -42.136
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
91.264 -96.490 169.373 -42.136
Finansman Gelirleri
22 0 8.024 0 -9.808
Finansman Giderleri
22 -96.447 -11.175 -4.754 -7.702
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.183 -99.641 164.619 -59.646
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
18.876 92.566 -2.814 81.696
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18.876 92.566 -2.814 81.696
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.693 -7.075 161.805 22.050
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.693 -7.075 161.805 22.050
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.465 -1.599 -1.950 -683
Ana Ortaklık Payları
17.158 -5.476 163.755 22.733
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
14 0 747 0 -1.449
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 0 996 0 -1.820
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14 0 -249 0 371
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 0 -249 0 371
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 747 0 -1.449
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.693 -6.328 161.805 20.601
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.465 -1.599 -1.950 -683
Ana Ortaklık Payları
17.158 -4.729 163.755 21.284
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057545
BIST