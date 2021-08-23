***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
23.08.2021 16:07
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi 10 YIL
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Şeref DURNA
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ahmet GÜDER
Mustafa SAK
Mehmet Emin ORAN
Mustafa DERECİ
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Saray Mah Akgül Sk. Enplaza No:1 D:31 Ümraniye - İstanbul 0216 706 4115 216 706 4119 info@maqasid.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Ahmet GÜDER Genel Müdür 216 706 4115 info@maqasid.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960022
BIST
17:301.462
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 17,78
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.463
En Düşük
1.454
17:308,4499
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0347
|Açılış
|: 8,4630
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,4991
En Düşük
8,4430
17:309,9249
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0147
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9200
|
9,9734
En Düşük
9,8995
17:30488,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,77
|Açılış
|: 488,78
|
|Önceki Kapanış
|: 486,01
|
491,33
En Düşük
484,68
BIST En Aktif Hisseler17:30
|BRYAT
|436,70
|208.180.261
|% 10,00
|
|BRLSM
|11,01
|576.230.272
|% 9,99
|
|ALCAR
|323,80
|94.637.591
|% 9,99
|
|AYCES
|57,25
|2.336.650
|% 9,99
|
|ATATP
|37,04
|69.858.665
|% 9,98
|
|EUKYO
|6,22
|10.302.013
|% -9,99
|
|PENTA
|86,40
|7.742.269
|% -9,95
|
|DAGI
|3,85
|14.139.058
|% -5,87
|
|BRKO
|1,00
|665.252
|% -4,76
|
|ORMA
|27,62
|314.235
|% -4,76
|
|GARAN
|9,54
|1.319.515.986
|% 1,81
|
|SISE
|9,00
|785.757.359
|% 3,45
|
|THYAO
|12,50
|756.430.022
|% 1,96
|
|SASA
|28,04
|644.496.375
|% 0,50
|
|BRLSM
|11,01
|576.230.272
|% 9,99
|
|GARAN
|9,54
|1.319.515.986
|% 1,81
|
|EKGYO
|1,87
|187.865.973
|% 1,08
|
|YKBNK
|2,58
|241.093.155
|% 1,57
|
|SISE
|9,00
|785.757.359
|% 3,45
|
|AKBNK
|5,71
|456.269.961
|% 2,15
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4481
|8,4499
|% -0,41
|
|Euro
|9,9207
|9,9249
|% -0,15
|
|Sterlin
|11,5626
|11,6205
|% 0,34
|
|Frank
|9,2173
|9,2728
|% 0,03
|
|Riyal
|2,2488
|2,2601
|% -0,30
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|19,74
|
|Altın Gr.
|489
|489
|3,19
|
|Cumhuriyet
|3.250
|3.300
|24,00
|
|Tam
|3.235
|3.316
|23,65
|
|Yarım
|1.564
|1.604
|11,44
|
|Çeyrek
|784
|802
|5,72
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,55
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,11
|
|B. Petrol
|67,93
|67,93
|3,18
|
Seans Raporu
17:30
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17:44PAMEL
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17:43XU100
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17:43DARDL
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Yüzde 4.51 oranında artışla 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 345, 335 adet işlem
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17:41GESAN
Yüzde 9.92 oranında artışla 22.60 lira fiyatla işlem gören hissede 256, 994 adet işlem