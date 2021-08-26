***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.08.2021 13:48
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Şeref DURNA Düzey 3
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
Mehmet Emin ORAN
Mustafa SAK
Ahmet GÜDER
Harun YILDIZ
Ahmed Abdulsalam ALHAYALY
Mowafaq ALSHARIF
Muhammed Hussam ANTEPLI
Salem Yousef KALLAB
Jalal KEHIL
Osama KEHIL
Fon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ahmet GÜDER Düzey 3, Türev Araçlar
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Saray Mah. Akgül sk. Enplaza No:1 D:31 Ümraniye - İstanbul 216 706 41 15 216 706 41 19 info@maqasid.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Ahmet GÜDER Fon Yöneticisi 216 706 41 15 ahmet@maqasid.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960546
BIST
18:051.449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -4,78
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.445
18:058,3760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0049
|Açılış
|: 8,3980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,4033
En Düşük
8,3461
18:059,8740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0063
|Açılış
|: 9,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,9105
En Düşük
9,8354
18:05484,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,81
|Açılış
|: 484,58
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
485,21
En Düşük
478,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|4.400,00
|1.425.052
|% 10,00
|
|ORMA
|29,70
|411.018
|% 10,00
|
|YAPRK
|30,92
|61.845.619
|% 9,96
|
|CANTE
|14,06
|207.569.220
|% 9,93
|
|DESA
|9,20
|14.863.337
|% 9,92
|
|AGYO
|3,69
|8.872.102
|% -10,00
|
|SRVGY
|69,95
|24.610.937
|% -9,97
|
|EDATA
|13,47
|23.371.150
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|588.340.459
|% -9,95
|
|SNGYO
|3,98
|99.550.657
|% -9,95
|
|THYAO
|12,79
|1.657.352.369
|% 2,32
|
|GARAN
|9,44
|1.201.726.748
|% -0,94
|
|BRLSM
|10,96
|860.919.711
|% -9,57
|
|GESAN
|24,62
|588.340.459
|% -9,95
|
|PETKM
|6,08
|526.480.263
|% -0,65
|
|MRGYO
|1,12
|434.188.040
|% -8,20
|
|ODAS
|1,46
|250.867.668
|% -0,68
|
|YKBNK
|2,53
|401.730.824
|% -0,78
|
|THYAO
|12,79
|1.657.352.369
|% 2,32
|
|GARAN
|9,44
|1.201.726.748
|% -0,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3750
|8,3781
|% 0,08
|
|Euro
|9,8682
|9,8962
|% 0,29
|
|Sterlin
|11,4823
|11,5399
|% 0,00
|
|Frank
|9,1146
|9,1695
|% -0,07
|
|Riyal
|2,2313
|2,2425
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|484
|485
|2,80
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.249
|1,00
|
Seans Raporu
18:05
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17:59MAALT
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 182.50 lira fiyatla işlem gören hissede 73, 386 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 44 kaybederek (% -0.34 ) 1, 283
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, DESA, YAPRK, ORMA, ROYAL
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17:56
DESA, UFUK, ORMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:56
SNGYO, SRVGY, AYCES değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında