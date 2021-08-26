***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarŞeref DURNA Düzey 3Fon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)Mehmet Emin ORANMustafa SAKAhmet GÜDERHarun YILDIZAhmed Abdulsalam ALHAYALYMowafaq ALSHARIFMuhammed Hussam ANTEPLISalem Yousef KALLABJalal KEHILOsama KEHILFon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAhmet GÜDER Düzey 3, Türev Araçlarİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaSaray Mah. Akgül sk. Enplaza No:1 D:31 Ümraniye - İstanbul 216 706 41 15 216 706 41 19 info@maqasid.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaAhmet GÜDER Fon Yöneticisi 216 706 41 15 ahmet@maqasid.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960546BIST