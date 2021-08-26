***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.08.2021 16:36
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYMQPY00089
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi
Fonun Yatırım Stratejisi
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Saray Mah. Akgül Sk. Enplaza No:1 D:31 Ümraniye - İstanbul 0216 706 4115 0216 706 4119 info@maqasid.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Ahmet GÜDER Genel Müdür 0216 706 4115 ahmet@maqasid.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960589
BIST
17:541.447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,52
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.445
17:548,3879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0168
|Açılış
|: 8,3980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,4033
En Düşük
8,3461
17:549,8871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0194
|Açılış
|: 9,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,9105
En Düşük
9,8354
17:54483,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,87
|Açılış
|: 483,65
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
484,67
En Düşük
478,95
BIST En Aktif Hisseler17:54
|ORMA
|29,70
|294.476
|% 10,00
|
|YAPRK
|30,92
|61.782.945
|% 9,96
|
|DESA
|9,20
|14.791.917
|% 9,92
|
|KTSKR
|62,05
|54.436.034
|% 9,92
|
|SUMAS
|106,60
|1.146.457
|% 9,90
|
|AGYO
|3,69
|8.724.978
|% -10,00
|
|SRVGY
|69,95
|24.213.091
|% -9,97
|
|EDATA
|13,47
|23.267.903
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|587.918.915
|% -9,95
|
|SNGYO
|3,99
|96.571.582
|% -9,73
|
|THYAO
|12,76
|1.561.535.374
|% 2,08
|
|GARAN
|9,46
|1.115.687.519
|% -0,73
|
|BRLSM
|11,00
|841.430.456
|% -9,24
|
|GESAN
|24,62
|587.918.915
|% -9,95
|
|PETKM
|6,08
|493.184.789
|% -0,65
|
|MRGYO
|1,13
|428.440.245
|% -7,38
|
|ODAS
|1,46
|242.486.177
|% -0,68
|
|YKBNK
|2,53
|375.727.755
|% -0,78
|
|THYAO
|12,76
|1.561.535.374
|% 2,08
|
|GARAN
|9,46
|1.115.687.519
|% -0,73
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3838
|8,3879
|% 0,20
|
|Euro
|9,8790
|9,8871
|% 0,20
|
|Sterlin
|11,4818
|11,5394
|% -0,00
|
|Frank
|9,1081
|9,1629
|% -0,14
|
|Riyal
|2,2322
|2,2434
|% 0,35
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|7,16
|
|Altın Gr.
|484
|484
|2,23
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.249
|1,00
|
|Tam
|3.184
|3.265
|-3,40
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-1,64
|
|Çeyrek
|772
|790
|-0,82
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,72
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,04
|
|B. Petrol
|70,44
|70,44
|-0,84
|
Seans Raporu
17:54
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17:59MAALT
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 44 kaybederek (% -0.34 ) 1, 283
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17:56
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