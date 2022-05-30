***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.05.2022 12:44
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu T.İŞBANKASI A.Ş.
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033308
BIST
14:142.519
En Yüksek
|Değişim
|: 3,29%
|| 80,18
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.521
En Düşük
2.467
14:1416,3913
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,2002
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3953
En Düşük
16,2359
14:1417,6695
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,2607
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6759
En Düşük
17,4021
14:14977,45
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 12,17
|Açılış
|: 977,45
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler14:14
|EGEPO
|9,46
|13.110.137
|% 10,00
|
|MZHLD
|66,60
|17.701.760
|% 9,99
|
|OZRDN
|10,68
|2.578.079
|% 9,99
|
|INVEO
|35,94
|92.930.237
|% 9,98
|
|ALMAD
|2,98
|5.169.263
|% 9,96
|
|AKFGY
|2,47
|279.746.381
|% -9,85
|
|UFUK
|37,26
|349.414
|% -7,08
|
|SNPAM
|7,40
|224.787
|% -5,97
|
|TDGYO
|7,27
|7.150.913
|% -4,34
|
|KRTEK
|16,50
|14.303.685
|% -3,57
|
|THYAO
|49,18
|4.690.570.250
|% 9,24
|
|KARSN
|7,08
|1.509.237.501
|% 3,06
|
|SISE
|21,06
|1.436.514.451
|% 3,24
|
|EREGL
|34,14
|1.365.913.626
|% 3,83
|
|SAHOL
|21,00
|1.197.815.143
|% 3,35
|
|KARSN
|7,08
|1.509.237.501
|% 3,06
|
|EKGYO
|2,66
|407.877.270
|% 3,10
|
|YKBNK
|4,55
|598.324.657
|% 2,48
|
|DOHOL
|3,93
|496.198.772
|% 3,15
|
|HALKB
|5,89
|656.055.103
|% 5,18
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3810
|16,3913
|% 1,24
|
|Euro
|17,6518
|17,6695
|% 1,50
|
|Sterlin
|20,6594
|20,7630
|% 1,31
|
|Frank
|17,0200
|17,1225
|% 1,04
|
|Riyal
|4,3546
|4,3764
|% 1,19
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|1,87
|
|Altın Gr.
|977
|977
|12,17
|
|Cumhuriyet
|6.483
|6.581
|26,00
|
|Tam
|6.453
|6.616
|26,29
|
|Yarım
|3.119
|3.200
|12,71
|
|Çeyrek
|1.564
|1.600
|6,36
|
|Gümüş.Ons
|22,06
|22,10
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,64
|0,11
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,93
|