***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.06.2022 16:19
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu T. İŞ BANKASI A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi Fon'un süresi, tasfiye dönemi dahil 10 (on) yıldır. Bu süre ilk katılma payı satışı tarihi ile başlar. Fon süresinin son 3 (üç) yılı tasfiye dönemidir
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Saray Mh. Akgül Sk. Enplaza No:1 D:31 Ümraniye - İstanbul 0216 706 4115 0216 706 4119 info@maqasid.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Ahmet GÜDER Genel Müdür 0216 706 4115 ahmet@maqasid.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034911
BIST
16:512.650
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 48,64
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.652
En Düşük
2.620
16:5116,5716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1573
|Açılış
|: 16,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,5968
En Düşük
15,9954
16:5117,8182
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,2214
|Açılış
|: 17,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,8739
En Düşük
17,3505
16:51985,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 8,22
|Açılış
|: 985,43
|
|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
991,18
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler16:49
|RYSAS
|8,25
|56.308.069
|% 10,00
|
|KAPLM
|62,70
|3.446.601
|% 10,00
|
|TETMT
|256,50
|5.455.707
|% 9,99
|
|TMSN
|27,64
|256.570.974
|% 9,94
|
|KRSTL
|7,44
|43.820.385
|% 9,90
|
|MZHLD
|79,90
|5.190.672
|% -9,97
|
|EPLAS
|18,35
|107.596.671
|% -7,37
|
|SANFM
|33,74
|13.361.683
|% -3,43
|
|HEDEF
|6,71
|32.811.525
|% -3,17
|
|DOKTA
|25,92
|4.365.488
|% -3,14
|
|THYAO
|47,98
|4.127.198.503
|% 0,00
|
|SASA
|44,72
|3.882.539.906
|% 1,87
|
|AKBNK
|8,98
|2.947.210.321
|% 2,51
|
|SISE
|21,74
|2.295.987.162
|% 4,42
|
|GARAN
|15,73
|1.960.327.059
|% 4,45
|
|AKBNK
|8,98
|2.947.210.321
|% 2,51
|
|EKGYO
|2,87
|933.228.051
|% 3,24
|
|ODAS
|3,01
|819.512.839
|% 7,50
|
|YKBNK
|4,93
|1.115.610.757
|% 1,86
|
|DOHOL
|4,09
|841.262.972
|% 3,81
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5671
|16,5776
|% 0,99
|
|Euro
|17,7802
|17,8220
|% 1,28
|
|Sterlin
|20,7291
|20,8331
|% 1,43
|
|Frank
|17,1310
|17,2342
|% 0,83
|
|Riyal
|4,4075
|4,4296
|% 1,02
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|-1,75
|
|Altın Gr.
|986
|987
|9,41
|
|Cumhuriyet
|6.567
|6.667
|39,00
|
|Tam
|6.536
|6.699
|32,17
|
|Yarım
|3.159
|3.240
|15,56
|
|Çeyrek
|1.584
|1.620
|7,78
|
|Gümüş.Ons
|22,24
|22,26
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,87
|0,28
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,55
|
Seans Raporu
16:49
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17:04GZNMI
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Yüzde 7.83 oranında artışla 1.24 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 606, 208 adet işlem
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16:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 15 artarak (% 1.89 ) 2, 383
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16:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TMSN, RYSAS, KRSTL, KAPLM, FLAP, TETMT