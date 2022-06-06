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***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

06.06.2022 16:19
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu T. İŞ BANKASI A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi Fon'un süresi, tasfiye dönemi dahil 10 (on) yıldır. Bu süre ilk katılma payı satışı tarihi ile başlar. Fon süresinin son 3 (üç) yılı tasfiye dönemidir

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Saray Mh. Akgül Sk. Enplaza No:1 D:31 Ümraniye - İstanbul 0216 706 4115 0216 706 4119 info@maqasid.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Ahmet GÜDER Genel Müdür 0216 706 4115 ahmet@maqasid.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034911


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