***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu T. İŞ BANKASI A.Ş.Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi Fon'un süresi, tasfiye dönemi dahil 10 (on) yıldır. Bu süre ilk katılma payı satışı tarihi ile başlar. Fon süresinin son 3 (üç) yılı tasfiye dönemidirİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaSaray Mh. Akgül Sk. Enplaza No:1 D:31 Ümraniye - İstanbul 0216 706 4115 0216 706 4119 info@maqasid.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaAhmet GÜDER Genel Müdür 0216 706 4115 ahmet@maqasid.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034911BIST