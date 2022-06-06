***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.06.2022 16:19
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu T.İŞ BANKASI A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi Süresiz.
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Saray Mah. Akgül Sk. Enplaza No:1 D:31 Ümraniye - İstanbul 0216 706 4115 0216 706 4119 info@maqasid.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Ahmet GÜDER Genel Müdür 0216 706 4115 ahmet@maqasid.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034912
BIST
16:182.649
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 47,81
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.651
En Düşük
2.620
16:1816,5940
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1797
|Açılış
|: 16,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,5968
En Düşük
15,9954
16:1817,8297
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,2329
|Açılış
|: 17,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,8739
En Düşük
17,3505
16:18989,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 11,88
|Açılış
|: 989,08
|
|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
991,18
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler16:18
|RYSAS
|8,25
|55.885.958
|% 10,00
|
|KAPLM
|62,70
|3.446.601
|% 10,00
|
|TETMT
|256,50
|5.444.677
|% 9,99
|
|KRSTL
|7,44
|43.554.100
|% 9,90
|
|FLAP
|4,11
|41.782.673
|% 9,89
|
|MZHLD
|79,90
|5.190.672
|% -9,97
|
|EPLAS
|18,50
|104.535.364
|% -6,61
|
|SANFM
|33,60
|13.007.583
|% -3,84
|
|DIRIT
|2,58
|103.594
|% -3,01
|
|HEDEF
|6,73
|31.992.094
|% -2,89
|
|SASA
|44,62
|3.481.634.058
|% 1,64
|
|THYAO
|48,16
|3.466.744.007
|% 0,38
|
|AKBNK
|8,96
|2.215.290.616
|% 2,28
|
|SISE
|21,80
|2.162.024.459
|% 4,71
|
|GARAN
|15,73
|1.810.132.357
|% 4,45
|
|EKGYO
|2,87
|894.284.429
|% 3,24
|
|ODAS
|2,98
|785.811.223
|% 6,43
|
|AKBNK
|8,96
|2.215.290.616
|% 2,28
|
|YKBNK
|4,93
|972.100.045
|% 1,86
|
|DOHOL
|4,10
|794.815.324
|% 4,06
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5881
|16,5940
|% 1,09
|
|Euro
|17,7930
|17,8297
|% 1,32
|
|Sterlin
|20,7717
|20,8758
|% 1,63
|
|Frank
|17,1632
|17,2666
|% 1,02
|
|Riyal
|4,4111
|4,4332
|% 1,10
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|2,35
|
|Altın Gr.
|989
|989
|11,60
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|52,00
|
|Tam
|6.547
|6.710
|44,01
|
|Yarım
|3.165
|3.246
|21,29
|
|Çeyrek
|1.587
|1.623
|10,64
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,44
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,97
|0,38
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,25
|
Seans Raporu
16:18
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16:33TSKB
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16:32TUKAS
Yüzde 5.75 oranında artışla 10.85 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 213, 862 adet işlem
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16:31ODAS
Yüzde 6.79 oranında artışla 2.99 lira fiyatla işlem gören hissede 266, 178, 472 adet işlem
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16:30TRCAS
Yüzde 5.90 oranında artışla 8.08 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 788, 812 adet işlem
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16:29
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