***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAbdullah Mohammed M. AL-AMRİ 05.05.2022 2018-Devam-Saja Grup Dış Ticaret A.Ş.-CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı 2018-Devam Jana Capital Tarımsal Yatırımlar A.Ş.-CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı 2013-2017-Nubalaa. Stores (Suudi Arabistan)-Kurucu Ortak ve DirektörAbdullah Saad AL HARBİ 05.05.2022 2011-2022-BHM international, Tabeeby (Kuveyt) -CEO 2011-2016-VIVA, Kuwait Telecommunication Company (Kuveyt)- Teknoloji MüdürüMonzer KAHF 05.05.2022 2018-Devam-Sabahattin Zaim Universitesi, İİBF-Profesör 2008-2018-Hamad Bin Khalifa University, İslami İlimler Fakültesi (Katar)- ProfesörAhmet GÜDER 05.05.2022 2021-Devam-Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2019-2020-Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi 2018-2019- Pandora E-Ticaret Danışmanlık ve Pazarlama Ltd. Şti.-Finans Yöneticisi Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı-No:206507 Tarih: 02.09.2012 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı-No: 306923 Tarih: 20.12.2015Mustafa SAK 05.05.2022 2018-Devam-Anka Industry Otomotiv Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti.-Kurucu Ortak 2017-Devam-Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.-Kurucu Ortak 6 YILMehmet Emin ORAN 05.05.2022 2019-Devam-Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi 2015-2016-TMSF-Müdür 13 YILhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050263BIST