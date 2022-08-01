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***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

01.08.2022 14:18
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Abdullah Mohammed M. AL-AMRİ 05.05.2022 2018-Devam-Saja Grup Dış Ticaret A.Ş.-CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı 2018-Devam Jana Capital Tarımsal Yatırımlar A.Ş.-CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı 2013-2017-Nubalaa. Stores (Suudi Arabistan)-Kurucu Ortak ve Direktör
Abdullah Saad AL HARBİ 05.05.2022 2011-2022-BHM international, Tabeeby (Kuveyt) -CEO 2011-2016-VIVA, Kuwait Telecommunication Company (Kuveyt)- Teknoloji Müdürü
Monzer KAHF 05.05.2022 2018-Devam-Sabahattin Zaim Universitesi, İİBF-Profesör 2008-2018-Hamad Bin Khalifa University, İslami İlimler Fakültesi (Katar)- Profesör
Ahmet GÜDER 05.05.2022 2021-Devam-Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2019-2020-Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi 2018-2019- Pandora E-Ticaret Danışmanlık ve Pazarlama Ltd. Şti.-Finans Yöneticisi Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı-No:206507 Tarih: 02.09.2012 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı-No: 306923 Tarih: 20.12.2015
Mustafa SAK 05.05.2022 2018-Devam-Anka Industry Otomotiv Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti.-Kurucu Ortak 2017-Devam-Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.-Kurucu Ortak 6 YIL
Mehmet Emin ORAN 05.05.2022 2019-Devam-Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi 2015-2016-TMSF-Müdür 13 YIL




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050263


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