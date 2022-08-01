***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.08.2022 14:18
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Abdullah Mohammed M. AL-AMRİ 05.05.2022 2018-Devam-Saja Grup Dış Ticaret A.Ş.-CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı 2018-Devam Jana Capital Tarımsal Yatırımlar A.Ş.-CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı 2013-2017-Nubalaa. Stores (Suudi Arabistan)-Kurucu Ortak ve Direktör
Abdullah Saad AL HARBİ 05.05.2022 2011-2022-BHM international, Tabeeby (Kuveyt) -CEO 2011-2016-VIVA, Kuwait Telecommunication Company (Kuveyt)- Teknoloji Müdürü
Monzer KAHF 05.05.2022 2018-Devam-Sabahattin Zaim Universitesi, İİBF-Profesör 2008-2018-Hamad Bin Khalifa University, İslami İlimler Fakültesi (Katar)- Profesör
Ahmet GÜDER 05.05.2022 2021-Devam-Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2019-2020-Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi 2018-2019- Pandora E-Ticaret Danışmanlık ve Pazarlama Ltd. Şti.-Finans Yöneticisi Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı-No:206507 Tarih: 02.09.2012 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı-No: 306923 Tarih: 20.12.2015
Mustafa SAK 05.05.2022 2018-Devam-Anka Industry Otomotiv Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti.-Kurucu Ortak 2017-Devam-Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.-Kurucu Ortak 6 YIL
Mehmet Emin ORAN 05.05.2022 2019-Devam-Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi 2015-2016-TMSF-Müdür 13 YIL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050263
BIST
16:062.642
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 49,28
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.647
En Düşük
2.600
16:0617,9550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0422
|Açılış
|: 17,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8290
16:0618,4303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1094
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2568
16:061.021,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,01
|Açılış
|: 1.021,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.024,14
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler16:06
|YBTAS
|22.880,00
|777.920
|% 10,00
|
|SANEL
|10,39
|5.018.038
|% 9,95
|
|FLAP
|4,75
|39.756.587
|% 9,95
|
|CANTE
|57,45
|25.090.388
|% 9,95
|
|OZRDN
|16,90
|10.148.047
|% 9,95
|
|SNGYO
|5,33
|132.486.932
|% -9,97
|
|IMASM
|70,05
|15.448.142
|% -9,96
|
|KZBGY
|63,80
|142.490.396
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,63
|104.919.621
|% -9,92
|
|DOBUR
|52,65
|2.632.897
|% -9,92
|
|THYAO
|51,10
|2.593.062.460
|% 1,39
|
|SISE
|22,84
|2.524.862.857
|% 4,67
|
|SASA
|46,18
|1.631.059.502
|% 3,82
|
|EKGYO
|3,13
|982.277.356
|% 1,29
|
|ASELS
|22,80
|862.717.882
|% 2,70
|
|EKGYO
|3,13
|982.277.356
|% 1,29
|
|ODAS
|3,90
|664.875.088
|% 4,56
|
|YKBNK
|4,80
|785.803.741
|% 1,05
|
|SKBNK
|1,71
|212.851.338
|% 0,00
|
|SISE
|22,84
|2.524.862.857
|% 4,67
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9452
|17,9550
|% 0,24
|
|Euro
|18,4142
|18,4303
|% 0,60
|
|Sterlin
|21,8975
|22,0073
|% 0,69
|
|Frank
|18,8190
|18,9323
|% 0,37
|
|Riyal
|4,7629
|4,7868
|% 0,17
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|3,24
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|0,79
|
|Cumhuriyet
|6.767
|6.869
|19,00
|
|Tam
|6.789
|6.847
|13,00
|
|Yarım
|3.308
|3.347
|6,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.673
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,32
|20,35
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,77
|0,03
|
|B. Petrol
|102
|102
|-2,28
|
Seans Raporu
16:06
daha fazla
-
16:21AKSGY
Yüzde 6.46 oranında artışla 3.46 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 094, 885 adet işlem
-
16:20OZRDN
Yüzde 9.95 oranında artışla 16.90 lira fiyatla işlem gören hissede 614, 931 adet işlem
-
16:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 55, 71 artarak (% 2.02 ) 2, 816
-
16:19
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SISE, SASA
-
16:19XU100
Endeks 2, 641 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 88 üstünde . İşlem hacmi 26, 583.00 milyon TL de