***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.08.2022 11:44
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu T. İŞ BANKASI A.Ş.
Fonun Satış Başlangıç Tarihi 25.08.2022
ISIN Kodu TRYMQPY00071
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi İlk Katılma Payı Satışı Tarihinden itibaren başlar ve Tasfiye Dönemi Dahil 7 yıldır. Fon Süresinin son 2 yılı Tasfiye Dönemidir.
Fonun Yatırım Stratejisi Fon, halka açık olmayan, büyüme potansiyeli yüksek anonim ve limitet şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı veya mevzuatın izin verdiği diğer her türlü yöntemi kullanarak yatırım yapmayı veya Tebliğ kapsamındaki girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon, girişim şirketlerinin ihraç ettiği faizsiz finans prensiplerine uygun araçlara ve fon kullanıcısı olduğu kira sertifikalarına da yatırım yapabilir.
Yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olması kaydıyla sadece Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara da doğrudan yatırım yapabilir. Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve diğer girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapılabilir.
Fon'un yatırım stratejisi, otomotiv teknolojisi alanında faaliyet gösteren girişim şirketlerine yatırım yapmaktır. Bu kapsamda Fon'un yatırım yapacağı şirketlerden biri Jazari Powertrain Otomotiv Teknoloji A.Ş. olacaktır. Bunu dışında Jazari Powertrain Otomotiv Teknoloji A.Ş.'nin veya ortaklarının kuracağı diğer girişim şirketlerine de yatırım yapılabilecektir.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
AYDIN ÇELİKDELEN Düzey 3, Türev Araçlar
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ahmet GÜDER
Mustafa SAK
Mehmet Emin ORAN
Mustafa LEBLEBİCİ
AlBara Ahmad Mohammed ALMANASREH
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Saray Mh. Akgül Sk. EnPlaza No:1 D:31 Ümraniye- İstanbul 0216 706 4115 0216 706 4119 info@maqasid.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Ahmet GÜDER Genel Müdür 0216 706 4115 ahmet@maqasid.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058820
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