***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu T. İŞ BANKASI A.Ş.Fonun Satış Başlangıç Tarihi 25.08.2022ISIN Kodu TRYMQPY00071Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi İlk Katılma Payı Satışı Tarihinden itibaren başlar ve Tasfiye Dönemi Dahil 7 yıldır. Fon Süresinin son 2 yılı Tasfiye Dönemidir.Fonun Yatırım Stratejisi Fon, halka açık olmayan, büyüme potansiyeli yüksek anonim ve limitet şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı veya mevzuatın izin verdiği diğer her türlü yöntemi kullanarak yatırım yapmayı veya Tebliğ kapsamındaki girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon, girişim şirketlerinin ihraç ettiği faizsiz finans prensiplerine uygun araçlara ve fon kullanıcısı olduğu kira sertifikalarına da yatırım yapabilir.Yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olması kaydıyla sadece Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara da doğrudan yatırım yapabilir. Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve diğer girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapılabilir.Fon'un yatırım stratejisi, otomotiv teknolojisi alanında faaliyet gösteren girişim şirketlerine yatırım yapmaktır. Bu kapsamda Fon'un yatırım yapacağı şirketlerden biri Jazari Powertrain Otomotiv Teknoloji A.Ş. olacaktır. Bunu dışında Jazari Powertrain Otomotiv Teknoloji A.Ş.'nin veya ortaklarının kuracağı diğer girişim şirketlerine de yatırım yapılabilecektir.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerFon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAYDIN ÇELİKDELEN Düzey 3, Türev AraçlarFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAhmet GÜDERMustafa SAKMehmet Emin ORANMustafa LEBLEBİCİAlBara Ahmad Mohammed ALMANASREHİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaSaray Mh. Akgül Sk. EnPlaza No:1 D:31 Ümraniye- İstanbul 0216 706 4115 0216 706 4119 info@maqasid.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaAhmet GÜDER Genel Müdür 0216 706 4115 ahmet@maqasid.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058820BIST