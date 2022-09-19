***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.09.2022 15:43
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu T.İŞ BANKASI A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi SÜRESİZ
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
AYDIN ÇELİKDELEN 23 YIL Düzey3, Türev Araçlar
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
Ahmet GÜDER 2021-Devam-Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2019-2020-Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi 2018-2019- Pandora E-Ticaret Danışmanlık ve Pazarlama Ltd. Şti.-Finans Yöneticisi
Mustafa SAK 2018-Devam-Anka Industry Otomotiv Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti.-Kurucu Ortak 2017-Devam-Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.-Kurucu Ortak
Harun YILDIZ 2021-Devam-Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.–Gayrimenkul Değerleme Uzmanı 2019-Devam–Teminat Gayrimenkul Değerleme Ltd. Şti–Kurucu Ortak 2019-2019–Lodos Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş–Denetmen 2013-2019–Liva Gayrimenkul Değerleme Hizmetleri- Freelance Eksper
Hothaifa ABU-SUKAR 2022-Devam–Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği Üyesi 2019-2020-NEVITA Real-estate Sales & Marketing-Genel Müdür 2018-Devam– MÜSİAD–Ürdün Temsilcisi 2018-Devam– Meydan Invest–Kurucu,Yönetim Kurulu Başkanı 2017-2019- Bunyan Investing-Kurucu-Genel Müdür
Yahya QANDİL 2022–Devam - Meydan Invest–CEO 2021–2022 -Meydan Invest–İş Geliştirme Ortağı 2019-2021-Acquire Right–Kurucu 2019-2020-Jazari Powertrain Technologies-Kurucu Ortak 2011-2018–İstişare Turizm-Yönetici Ortak
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Saray Mah. Akgül Sok. EnPlaza No:1 D:31 Ümraniye/İstanbul 0216 706 4115 0216 706 4119 info@maqasid.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Ahmet GÜDER Genel Müdür 0216 706 4115 ahmet@maqasid.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063975
BIST