***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu T.İŞ BANKASI A.Ş.Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi SÜRESİZFon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAYDIN ÇELİKDELEN 23 YIL Düzey3, Türev AraçlarFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)Ahmet GÜDER 2021-Devam-Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2019-2020-Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi 2018-2019- Pandora E-Ticaret Danışmanlık ve Pazarlama Ltd. Şti.-Finans YöneticisiMustafa SAK 2018-Devam-Anka Industry Otomotiv Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti.-Kurucu Ortak 2017-Devam-Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.-Kurucu OrtakHarun YILDIZ 2021-Devam-Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.–Gayrimenkul Değerleme Uzmanı 2019-Devam–Teminat Gayrimenkul Değerleme Ltd. Şti–Kurucu Ortak 2019-2019–Lodos Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş–Denetmen 2013-2019–Liva Gayrimenkul Değerleme Hizmetleri- Freelance EksperHothaifa ABU-SUKAR 2022-Devam–Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği Üyesi 2019-2020-NEVITA Real-estate Sales & Marketing-Genel Müdür 2018-Devam– MÜSİAD–Ürdün Temsilcisi 2018-Devam– Meydan Invest–Kurucu,Yönetim Kurulu Başkanı 2017-2019- Bunyan Investing-Kurucu-Genel MüdürYahya QANDİL 2022–Devam - Meydan Invest–CEO 2021–2022 -Meydan Invest–İş Geliştirme Ortağı 2019-2021-Acquire Right–Kurucu 2019-2020-Jazari Powertrain Technologies-Kurucu Ortak 2011-2018–İstişare Turizm-Yönetici Ortakİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaSaray Mah. Akgül Sok. EnPlaza No:1 D:31 Ümraniye/İstanbul 0216 706 4115 0216 706 4119 info@maqasid.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaAhmet GÜDER Genel Müdür 0216 706 4115 ahmet@maqasid.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063975BIST