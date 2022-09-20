***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.09.2022 12:01
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYMQPY00121
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064202
BIST
12:123.170
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -29,76
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.280
En Düşük
3.150
12:1218,3032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0093
|Açılış
|: 18,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3293
En Düşük
18,2834
12:1218,3411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0105
|Açılış
|: 18,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4350
En Düşük
18,3092
12:12981,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,25
|Açılış
|: 981,89
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
981,51
BIST En Aktif Hisseler12:12
|HKTM
|37,44
|35.574.879
|% 9,99
|
|PINSU
|8,69
|39.083.624
|% 8,08
|
|ATSYH
|135,00
|4.940.460
|% 7,06
|
|ZOREN
|3,50
|343.809.323
|% 6,71
|
|AYES
|30,40
|173.189
|% 6,67
|
|TSKB
|3,97
|10.132.365
|% -9,98
|
|ISGYO
|13,85
|3.002.777
|% -9,95
|
|HALKB
|8,06
|1.416.974.596
|% -9,94
|
|VAKBN
|8,43
|3.194.950.911
|% -9,94
|
|SKBNK
|3,46
|12.715.063
|% -9,90
|
|VAKBN
|8,43
|3.194.950.911
|% -9,94
|
|THYAO
|68,50
|1.956.102.737
|% -0,36
|
|ISCTR
|7,77
|1.724.599.146
|% -1,52
|
|ASELS
|29,08
|1.676.029.479
|% -4,40
|
|AKBNK
|11,19
|1.436.642.646
|% 1,18
|
|VAKBN
|8,43
|3.194.950.911
|% -9,94
|
|ISCTR
|7,77
|1.724.599.146
|% -1,52
|
|EKGYO
|3,80
|724.273.582
|% -3,55
|
|YKBNK
|6,81
|1.240.371.151
|% 1,04
|
|HALKB
|8,06
|1.416.974.596
|% -9,94
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3001
|18,3032
|% 0,05
|
|Euro
|18,3285
|18,3411
|% 0,06
|
|Sterlin
|20,8621
|20,9668
|% 0,20
|
|Frank
|18,8668
|18,9805
|% 0,01
|
|Riyal
|4,8536
|4,8780
|% 0,22
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.668
|-7,75
|
|Altın Gr.
|983
|983
|-1,41
|
|Cumhuriyet
|6.641
|6.742
|0,00
|
|Tam
|6.679
|6.763
|-26,00
|
|Yarım
|3.254
|3.294
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.648
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,29
|19,32
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,39
|-0,11
|
|B. Petrol
|92,62
|92,62
|0,62
|
Seans Raporu
12:12
daha fazla
-
12:27TURSG
Yüzde -6.03 oranında düşüşle 6.86 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 670, 636 adet işlem
-
12:26NTHOL
Yüzde -7.54 oranında düşüşle 9.20 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 529, 981 adet işlem
-
12:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 45 kaybederek (% -0.45 ) 3, 425
-
12:25
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi VAKBN, ISCTR, EKGYO
-
12:25XU100
Endeks 3, 170 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 93 altında . İşlem hacmi 26, 624.00 milyon TL de