***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun İhraç Edilme Tarihi 17/10/2022Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi kapsamında, değer artışı kazancı, alım satım karı ve/veya kira geliri elde etmek amacıyla arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, iş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, fabrika, park, otopark, yurt, hastane, okul ve Kurul tarafından uygun görülen her türlü gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı haklar satın alınabilir, satılabilir, kiralanabilir, kiraya verilebilir ve/veya satın alım veya satım vaadinde bulunulabilir.Fon yatırımcısının menfaatlerine uygun olması durumunda, satın alınan varlıkların alış bedeli satıcılara vadeli olarak ödenebilir ve satın alınan varlıkların satış bedeli alıcılardan vadeli olarak tahsil edilebilir.Tüm yatırımlar, Tebliğ'in 18. ve 19. maddelerinde belirtilen esaslar ve sınırlamalar dikkate alınarak yapılacaktır.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerFon birim pay fiyatı her ayın son iş günü mesai bitiminde hesaplanır ve takip eden ayın ilk iş günü ilan edilir. Alım talimatları her iş günü verilebilir. Verilen talimatlar, talimatın verilmesinden sonra ilan edilecek pay fiyatı üzerinden, bir sonraki pay fiyatı ilan tarihine kadar yerine getirilir. Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Bizim Menkul Değerler A.Ş. 1 Nemalandırma Yokturİade talimatları yılda iki kere olmak üzere yerine getirilir. İade talimatları, altı aylık dönem sonuna kadar verilir. 1 Ocak-30 Haziran döneminde verilen katılma payı iade talimatları, Aralık ayının son iş gününde hesaplanan ve hesaplama gününü takip eden 1. iş günü ilan edilen fon birim pay fiyatı üzerinden, hesaplamayı takip eden 3. iş gününde yerine getirilir. 1 Temmuz-31 Aralık döneminde verilen katılma payı iade talimatları ise, bir sonraki yılın Haziran ayının son iş gününde hesaplanan ve hesaplama tarihini takip eden 1. iş günü ilan edilen fon birim pay fiyatı üzerinden, hesaplamayı takip eden 3. iş gününde yerine getirilir. Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Bizim Menkul Değerler A.Ş. 1 Nemalandırma YokturKomisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,006849 2,5http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071676BIST