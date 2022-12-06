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***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

06.12.2022 13:34
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Aydın ÇELİKDELEN 23 YIL Düzey 3, Türev Araçlar

Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ahmet GÜDER 15.11.2022 2021-Devam-Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2019-2020-Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi 2018-2019- Pandora E-Ticaret Danışmanlık ve Pazarlama Ltd. Şti.-Finans Yöneticisi Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı-No:206507 Tarih: 02.09.2012 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı-No: 306923 Tarih: 20.12.2015
Mustafa SAK 15.11.2022 2018-Devam-Anka Industry Otomotiv Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti.-Kurucu Ortak 2017-Devam-Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.-Kurucu Ortak 6 YIL
Mehmet Emin ORAN 15.11.2022 2019-Devam-Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi 2015-2016-TMSF-Müdür 13 YIL
Gökhan ÖZKAN 15.11.2022 2011-2022-T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı-Vergi Müfettişi
Emre AKIN 15.11.2022 2011-2022-T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı-Vergi Müfettişi
Emre YILDIRIM 15.11.2022 2012 -2022-T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı-Vergi Müfettişi
Muhammet BAYRAM 15.11.2022 2021-Devam-Yeminli Mali Müşavir 2011-2021-T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı-Vergi Müfettişi

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Saray Mh.Akgül Sk. Enplaza No:1 D:31 Ümraniye-İstanbul 0216 706 4115 0216 706 4119 operasyon@maqasid.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Ahmet Güder Genel Müdür 0216 706 4115 ahmet@maqasid.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084743


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