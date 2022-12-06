***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.12.2022 13:34
Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Aydın ÇELİKDELEN 23 YIL Düzey 3, Türev Araçlar
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ahmet GÜDER 15.11.2022 2021-Devam-Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2019-2020-Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi 2018-2019- Pandora E-Ticaret Danışmanlık ve Pazarlama Ltd. Şti.-Finans Yöneticisi Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı-No:206507 Tarih: 02.09.2012 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı-No: 306923 Tarih: 20.12.2015
Mustafa SAK 15.11.2022 2018-Devam-Anka Industry Otomotiv Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti.-Kurucu Ortak 2017-Devam-Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.-Kurucu Ortak 6 YIL
Mehmet Emin ORAN 15.11.2022 2019-Devam-Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi 2015-2016-TMSF-Müdür 13 YIL
Gökhan ÖZKAN 15.11.2022 2011-2022-T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı-Vergi Müfettişi
Emre AKIN 15.11.2022 2011-2022-T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı-Vergi Müfettişi
Emre YILDIRIM 15.11.2022 2012 -2022-T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı-Vergi Müfettişi
Muhammet BAYRAM 15.11.2022 2021-Devam-Yeminli Mali Müşavir 2011-2021-T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı-Vergi Müfettişi
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Saray Mh.Akgül Sk. Enplaza No:1 D:31 Ümraniye-İstanbul 0216 706 4115 0216 706 4119 operasyon@maqasid.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Ahmet Güder Genel Müdür 0216 706 4115 ahmet@maqasid.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084743
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