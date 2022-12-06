***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









Yıl) Sahip Olunan LisanslarAydın ÇELİKDELEN 23 YIL Düzey 3, Türev AraçlarFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAhmet GÜDER 15.11.2022 2021-Devam-Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2019-2020-Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi 2018-2019- Pandora E-Ticaret Danışmanlık ve Pazarlama Ltd. Şti.-Finans Yöneticisi Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı-No:206507 Tarih: 02.09.2012 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı-No: 306923 Tarih: 20.12.2015Mustafa SAK 15.11.2022 2018-Devam-Anka Industry Otomotiv Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti.-Kurucu Ortak 2017-Devam-Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.-Kurucu Ortak 6 YILMehmet Emin ORAN 15.11.2022 2019-Devam-Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi 2015-2016-TMSF-Müdür 13 YILGökhan ÖZKAN 15.11.2022 2011-2022-T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı-Vergi MüfettişiEmre AKIN 15.11.2022 2011-2022-T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı-Vergi MüfettişiEmre YILDIRIM 15.11.2022 2012 -2022-T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı-Vergi MüfettişiMuhammet BAYRAM 15.11.2022 2021-Devam-Yeminli Mali Müşavir 2011-2021-T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı-Vergi Müfettişiİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaSaray Mh.Akgül Sk. Enplaza No:1 D:31 Ümraniye-İstanbul 0216 706 4115 0216 706 4119 operasyon@maqasid.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaAhmet Güder Genel Müdür 0216 706 4115 ahmet@maqasid.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084743BIST