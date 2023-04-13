***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.04.2023 14:40
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu T.İŞBANKASI A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi 10 YIL
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Aydın ÇELİKDELEN 23 YIL Düzey 3, Türev Araçlar
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ahmet GÜDER 15.03.2023 2021-Devam-Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2019-2020-Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi 2018-2019- Pandora E-Ticaret Danışmanlık ve Pazarlama Ltd. Şti.-Finans Yöneticisi Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı-No:206507 Tarih: 02.09.2012 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı-No: 306923 Tarih: 20.12.2015
Mustafa SAK 15.03.2023 2018-Devam-Anka Industry Otomotiv Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti.-Kurucu Ortak 2017-Devam-Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.-Kurucu Ortak 6 YIL
Kemal PAYZA 15.03.2023 2021-Devam- Global Kitle Fonlama Platformu A.Ş. -Yatırımcı ilişkiler Direktörü 2021-Devam- ReINVeS Capital- Yatırımcı ilişkiler Direktörü 2018-2021- İnsha ? Kurucu Ekip Üyesi, Operasyon Direktörü 2017-2019-Albaraka Garaj-Kurucu Ekip Üyesi, Program Yöneticisi 5 YIL
Hakan YILDIZ 15.03.2023 2019-Devam-ECONiX Araştırma, Analitik ve Danışmanlık Limited Şti.-CEO 2016-Devam- İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi-Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi 2012-Devam- Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği-Yönetim Kurulu Başkanı
Hulusi BERİK 15.03.2023 2022-Devam- Keiretsu Forum Londra, Yönetim Kurulu Üyesi, Ortak. 2012-Devam- Keiretsu Forum Türkiye, Yönetim Kurulu Başkanı, Ortak.
Ahmet ONUR 15.03.2023 2020-Devam- GENTurkiye, Yönetim Kurulu Üyesi 2015-Devam- Kolektif House, Kurucu Ortak, CEO
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Saray Mah. Akgül Sk. Enplaza No:1 D:31 Ümraniye - İstanbul 0216 706 4115 0216 706 4119 info@maqasid.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Ahmet GÜDER Genel Müdür 0216 706 4115 ahmet@maqasid.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137515
BIST