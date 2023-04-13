***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu T.İŞBANKASI A.Ş.Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi 10 YILFon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAydın ÇELİKDELEN 23 YIL Düzey 3, Türev AraçlarFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAhmet GÜDER 15.03.2023 2021-Devam-Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2019-2020-Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi 2018-2019- Pandora E-Ticaret Danışmanlık ve Pazarlama Ltd. Şti.-Finans Yöneticisi Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı-No:206507 Tarih: 02.09.2012 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı-No: 306923 Tarih: 20.12.2015Mustafa SAK 15.03.2023 2018-Devam-Anka Industry Otomotiv Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti.-Kurucu Ortak 2017-Devam-Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.-Kurucu Ortak 6 YILKemal PAYZA 15.03.2023 2021-Devam- Global Kitle Fonlama Platformu A.Ş. -Yatırımcı ilişkiler Direktörü 2021-Devam- ReINVeS Capital- Yatırımcı ilişkiler Direktörü 2018-2021- İnsha ? Kurucu Ekip Üyesi, Operasyon Direktörü 2017-2019-Albaraka Garaj-Kurucu Ekip Üyesi, Program Yöneticisi 5 YILHakan YILDIZ 15.03.2023 2019-Devam-ECONiX Araştırma, Analitik ve Danışmanlık Limited Şti.-CEO 2016-Devam- İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi-Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi 2012-Devam- Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği-Yönetim Kurulu BaşkanıHulusi BERİK 15.03.2023 2022-Devam- Keiretsu Forum Londra, Yönetim Kurulu Üyesi, Ortak. 2012-Devam- Keiretsu Forum Türkiye, Yönetim Kurulu Başkanı, Ortak.Ahmet ONUR 15.03.2023 2020-Devam- GENTurkiye, Yönetim Kurulu Üyesi 2015-Devam- Kolektif House, Kurucu Ortak, CEOİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaSaray Mah. Akgül Sk. Enplaza No:1 D:31 Ümraniye - İstanbul 0216 706 4115 0216 706 4119 info@maqasid.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaAhmet GÜDER Genel Müdür 0216 706 4115 ahmet@maqasid.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137515BIST