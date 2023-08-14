***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAydın ÇELİKDELEN 23 YIL Düzey 3, Türev AraçlarFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAhmet GÜDER 2021-Devam – Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. – Genel Müdür 2019-2020 – Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi 2018-2019 – Pandora E-Ticaret Danışmanlık ve Pazarlama Ltd. Şti. –Finans Yöneticisi 15 YIL Düzey 3, Türev AraçlarMustafa SAK 2018-Devam – Anka Industry Otomotiv Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti. – Kurucu Ortak 2017-Devam – Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. – Kurucu OrtakKemal PAYZA 2021-Devam- Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. -İş Geliştirme Uzmanı 2021-Devam- Global Kitle Fonlama Platformu A.Ş. -Yatırımcı İlişkiler Direktörü 2021-Devam- ReINVeS Capital- Yatırımcı İlişkiler Direktörü 2018-2021- İnsha – Kurucu Ekip Üyesi, Operasyon DirektörüFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAhmet GÜDER Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. – Genel Müdür 15 YIL Düzey 3, Türev Araçlarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185027BIST