***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.08.2023 14:21
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ahmet GÜDER 2d. Şti. –Finans Yöneticisi 15 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı-No:206507 Tarih: 02.09.2012 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı-No: 306923 Tarih: 20.12.2015
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185082
BIST
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17:347.784
En Düşük
|Değişim
|: 0,90%
|| 69,37
|Açılış
|: 7.795
|
|Önceki Kapanış
|: 7.714
|
7.681
En Yüksek
7.869
17:3427,0545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0891
|Açılış
|: 27,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,2378
En Düşük
26,9479
17:3429,5063
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,1015
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
29,7821
En Düşük
29,3063
17:341.659,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,16
|Açılış
|: 1.659,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.659,56
|
1.675,36
En Düşük
1.654,52
BIST En Aktif Hisseler17:31
|COSMO
|123,20
|6.395.805
|% 10,00
|
|NETAS
|42,68
|153.163.488
|% 10,00
|
|SAFKR
|26,18
|77.764.756
|% 10,00
|
|MERCN
|39,38
|80.755.505
|% 10,00
|
|RYSAS
|33,66
|62.580.521
|% 10,00
|
|PEGYO
|7,26
|144.550.728
|% -9,25
|
|MNDRS
|10,05
|290.840.897
|% -8,72
|
|SDTTR
|408,10
|4.092.618.469
|% -8,15
|
|DYOBY
|26,00
|119.049.122
|% -7,08
|
|ISSEN
|14,29
|241.011.057
|% -6,48
|
|ASTOR
|142,20
|12.060.649.002
|% 9,98
|
|EREGL
|42,82
|11.492.547.863
|% 4,34
|
|THYAO
|261,20
|9.064.157.417
|% -1,69
|
|TUPRS
|115,00
|5.760.287.956
|% 3,60
|
|PETKM
|19,04
|5.265.767.787
|% 0,63
|
|ZOREN
|4,53
|2.577.599.679
|% 9,95
|
|SKBNK
|3,86
|1.175.011.498
|% 1,85
|
|YKBNK
|15,88
|4.562.232.523
|% 0,76
|
|PETKM
|19,04
|5.265.767.787
|% 0,63
|
|EREGL
|42,82
|11.492.547.863
|% 4,34
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0249
|27,0818
|% 0,43
|
|Euro
|29,5042
|29,5161
|% -0,31
|
|Sterlin
|34,1340
|34,3052
|% 0,03
|
|Frank
|30,6433
|30,8279
|% -0,01
|
|Riyal
|7,1900
|7,2260
|% 0,34
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|-5,20
|
|Altın Gr.
|1.660
|1.661
|1,04
|
|Cumhuriyet
|11.342
|11.513
|-39,00
|
|Tam
|11.125
|11.205
|17,00
|
|Yarım
|5.580
|5.628
|8,00
|
|Çeyrek
|2.781
|2.814
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,61
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|19,66
|19,68
|-0,01
|
|B. Petrol
|86,54
|86,54
|-0,27
|
Seans Raporu
17:31
daha fazla
-
17:46RYGYO
Yüzde 4.22 oranında artışla 20.74 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 292, 771 adet işlem
-
17:45TAVHL
Yüzde 4.87 oranında artışla 127.00 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 292, 111 adet işlem
-
17:44GZNMI
Yüzde 7.38 oranında artışla 22.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 369, 446 adet işlem
-
17:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 32 artarak (% 0.17 ) 8, 393
-
17:43XU100
Endeks 7, 765 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 153, 633.00 milyon TL de