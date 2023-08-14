***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.08.2023 14:41
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ahmet GÜDER Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 15 YIL Düzey 3, Türv Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185100
BIST
'
17:337.785
En Düşük
|Değişim
|: 0,91%
|| 70,18
|Açılış
|: 7.795
|
|Önceki Kapanış
|: 7.714
|
7.681
En Yüksek
7.869
17:3327,0545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0891
|Açılış
|: 27,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,2378
En Düşük
26,9479
17:3329,5063
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,1015
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
29,7821
En Düşük
29,3063
17:331.659,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,18
|Açılış
|: 1.659,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.659,56
|
1.675,36
En Düşük
1.654,52
BIST En Aktif Hisseler17:31
|NETAS
|42,68
|153.132.630
|% 10,00
|
|MERCN
|39,38
|80.711.400
|% 10,00
|
|COSMO
|123,20
|6.394.203
|% 10,00
|
|RYSAS
|33,66
|62.580.521
|% 10,00
|
|SAFKR
|26,18
|77.764.756
|% 10,00
|
|PEGYO
|7,26
|144.140.030
|% -9,25
|
|MNDRS
|10,04
|290.077.887
|% -8,81
|
|SDTTR
|409,30
|4.085.849.735
|% -7,88
|
|DYOBY
|26,00
|118.958.288
|% -7,08
|
|ISSEN
|14,29
|240.401.926
|% -6,48
|
|ASTOR
|142,20
|12.049.506.210
|% 9,98
|
|EREGL
|42,82
|11.459.377.332
|% 4,34
|
|THYAO
|261,40
|9.041.760.464
|% -1,62
|
|TUPRS
|115,10
|5.747.431.639
|% 3,69
|
|PETKM
|19,06
|5.231.490.965
|% 0,74
|
|ZOREN
|4,53
|2.486.335.095
|% 9,95
|
|SKBNK
|3,85
|1.173.062.935
|% 1,58
|
|YKBNK
|15,93
|4.543.104.951
|% 1,08
|
|PETKM
|19,06
|5.231.490.965
|% 0,74
|
|EREGL
|42,82
|11.459.377.332
|% 4,34
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0249
|27,0818
|% 0,43
|
|Euro
|29,5042
|29,5161
|% -0,31
|
|Sterlin
|34,1242
|34,2953
|% -0,00
|
|Frank
|30,6271
|30,8116
|% -0,07
|
|Riyal
|7,1890
|7,2251
|% 0,33
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|-5,15
|
|Altın Gr.
|1.657
|1.657
|-2,65
|
|Cumhuriyet
|11.342
|11.513
|-39,00
|
|Tam
|11.105
|11.180
|-8,00
|
|Yarım
|5.570
|5.616
|-4,00
|
|Çeyrek
|2.776
|2.808
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,59
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|19,53
|19,55
|-0,15
|
|B. Petrol
|86,22
|86,22
|-0,59
|
Seans Raporu
17:31
daha fazla
-
17:46RYGYO
Yüzde 4.22 oranında artışla 20.74 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 292, 771 adet işlem
-
17:45TAVHL
Yüzde 4.87 oranında artışla 127.00 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 292, 111 adet işlem
-
17:44GZNMI
Yüzde 7.38 oranında artışla 22.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 369, 446 adet işlem
-
17:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 32 artarak (% 0.17 ) 8, 393
-
17:43XU100
Endeks 7, 765 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 153, 633.00 milyon TL de