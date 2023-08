***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









)Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAhmet GÜDER 15.03.2023 2021-Devam-Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2019-2020-Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi 2018-2019- Pandora E-Ticaret Danışmanlık ve Pazarlama Ltd. Şti.-Finans Yöneticisi Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı-No:206507 Tarih: 02.09.2012 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı-No: 306923 Tarih: 20.12.2015Mustafa SAK 15.03.2023 2018-Devam-Anka Industry Otomotiv Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti.-Kurucu Ortak 2017-Devam-Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.-Kurucu Ortak 6 YILKemal PAYZA 15.03.2023 2021-Devam- Global Kitle Fonlama Platformu A.Ş. -Yatırımcı ilişkiler Direktörü 2021-Devam- ReINVeS Capital- Yatırımcı ilişkiler Direktörü 2018-2021- İnsha ? Kurucu Ekip Üyesi, Operasyon Direktörü 2017-2019-Albaraka Garaj-Kurucu Ekip Üyesi, Program Yöneticisi 5 YILHakan YILDIZ 15.03.2023 2019-Devam-ECONiX Araştırma, Analitik ve Danışmanlık Limited Şti.-CEO 2016-Devam- İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi-Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi 2012-Devam- Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği-Yönetim Kurulu BaşkanıHulusi BERİK 15.03.2023 2022-Devam- Keiretsu Forum Londra, Yönetim Kurulu Üyesi, Ortak. 2012-Devam- Keiretsu Forum Türkiye, Yönetim Kurulu Başkanı, Ortak.Ahmet ONUR 15.03.2023 2020-Devam- GENTurkiye, Yönetim Kurulu Üyesi 2015-Devam- Kolektif House, Kurucu Ortak, CEOFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAhmet GÜDER 2021-Devam-Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2019-2020-Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi 2018-2019- Pandora E-Ticaret Danışmanlık ve Pazarlama Ltd. Şti.-Finans Yöneticisi 15 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı-No:206507 Tarih: 02.09.2012 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı-No: 306923 Tarih: 20.12.2015http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185105BIST