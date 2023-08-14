***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAhmet GÜDER 2021-Devam – Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. – Genel Müdür 2019-2020 – Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi 2018-2019 – Pandora E-Ticaret Danışmanlık ve Pazarlama Ltd. Şti. –Finans Yöneticisi 15 Yıl Düzey 3, Türev AraçlarMustafa SAK 2018-Devam – Anka Industry Otomotiv Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti. – Kurucu Ortak 2017-Devam – Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. – Kurucu OrtakMehmet Emin ORAN 2019-Devam – Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi 2015-2016 – TMSF – MüdürMustafa LEBLEBİCİ Jazari Powertrain Otomotiv Teknoloji A.Ş. (01.07.2021-Devam) Ar-Ge Direktörü Jazari Powertrain Otomotiv Teknoloji A.Ş. (01.02.2018-01.07.2021) Ar-Ge MüdürüAlBara Ahmad Mohammed ALMANASREH Russell Bedford – Ürdün (2019 – 2022) Kıdemli Denetçi Grant Thornton – Ürdün (2017 – 2018) DenetçiFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAhmet GÜDER Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. – Genel Müdür 15 Yıl Düzey 3, Türev Araçlarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185127BIST