***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAhmet GÜDER 2021-Devam-Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2019-2020-Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi 2018-2019- Pandora E-Ticaret Danışmanlık ve Pazarlama Ltd. Şti.-Finans Yöneticisi 15 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı-No:206507 Tarih: 02.09.2012 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı-No: 306923 Tarih: 20.12.2015http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185131BIST