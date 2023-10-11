***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.10.2023 12:10
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Emin Mutlu 29.09.2023 8 Düzey 3 ve Türev Araçlar
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ahmet GÜDER Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 15 Yıl Düzey 3, Türev Araçlar
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Barbaros Mahallesi Tophanelioğlu Caddesi No:72A D:3 Üsküdar-İSTANBUL 0216 706 4115 0216 706 4119 info@maqasid.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204131
BIST
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12:558.410
En Düşük
|Değişim
|: -0,39%
|| -33,02
|Açılış
|: 8.482
|
|Önceki Kapanış
|: 8.443
|
8.390
En Yüksek
8.519
12:5527,7338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0170
|Açılış
|: 27,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8500
|
27,8717
En Düşük
27,6473
12:5529,4308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,5803
En Düşük
29,3791
12:551.668,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 10,48
|Açılış
|: 1.668,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,77
|
1.668,51
En Düşük
1.653,88
BIST En Aktif Hisseler12:54
|ACSEL
|117,70
|75.300.263
|% 10,00
|
|SUMAS
|253,00
|286.902
|% 10,00
|
|FMIZP
|282,90
|169.505.662
|% 9,99
|
|MRSHL
|1.120,60
|165.524.127
|% 9,99
|
|KSTUR
|862,10
|1.265.563
|% 9,99
|
|OZGYO
|6,61
|88.545.120
|% -9,95
|
|TARKM
|570,00
|29.626.890
|% -9,60
|
|IHAAS
|20,42
|302.494.022
|% -8,51
|
|ARENA
|30,16
|108.654.140
|% -7,37
|
|EKIZ
|34,16
|153.003
|% -6,21
|
|THYAO
|232,00
|2.844.274.298
|% -2,56
|
|DMRGD
|22,10
|2.664.703.852
|% 0,91
|
|PETKM
|24,46
|2.428.853.886
|% -0,73
|
|ISCTR
|25,50
|2.282.775.270
|% 2,74
|
|YKBNK
|19,55
|2.238.513.454
|% 1,72
|
|ZOREN
|6,30
|1.099.108.680
|% -1,41
|
|ODAS
|13,89
|1.840.052.966
|% 1,76
|
|EKGYO
|8,26
|966.858.644
|% -1,67
|
|DMRGD
|22,10
|2.664.703.852
|% 0,91
|
|YKBNK
|19,55
|2.238.513.454
|% 1,72
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7279
|27,7337
|% 0,06
|
|Euro
|29,4276
|29,4375
|% 0,02
|
|Sterlin
|33,9625
|34,1328
|% 0,05
|
|Frank
|30,5960
|30,7803
|% 0,29
|
|Riyal
|7,3719
|7,4089
|% 0,08
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|9,58
|
|Altın Gr.
|1.667
|1.667
|9,50
|
|Cumhuriyet
|11.572
|11.747
|67,00
|
|Tam
|11.329
|11.408
|12,00
|
|Yarım
|5.682
|5.726
|11,00
|
|Çeyrek
|2.832
|2.863
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,10
|22,12
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|19,69
|19,72
|0,26
|
|B. Petrol
|87,36
|87,36
|-0,29
|