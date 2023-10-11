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***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

11.10.2023 12:10
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Emin Mutlu 29.09.2023 8 Düzey 3 ve Türev Araçlar

Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ahmet GÜDER Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 15 Yıl Düzey 3, Türev Araçlar

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Barbaros Mahallesi Tophanelioğlu Caddesi No:72A D:3 Üsküdar-İSTANBUL 0216 706 4115 0216 706 4119 info@maqasid.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204131


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ACSEL 117,70 75.300.263 % 10,00  
SUMAS 253,00 286.902 % 10,00  
FMIZP 282,90 169.505.662 % 9,99  
MRSHL 1.120,60 165.524.127 % 9,99  
KSTUR 862,10 1.265.563 % 9,99  
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12:54 Alış Satış %  
Dolar 27,7279 27,7337 % 0,06  
Euro 29,4276 29,4375 % 0,02  
Sterlin 33,9625 34,1328 % 0,05  
Frank 30,5960 30,7803 % 0,29  
Riyal 7,3719 7,4089 % 0,08  
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12:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.870 1.870 9,58  
Altın Gr. 1.667 1.667 9,50  
Cumhuriyet 11.572 11.747 67,00  
Tam 11.329 11.408 12,00  
Yarım 5.682 5.726 11,00  
Çeyrek 2.832 2.863 5,00  
Gümüş.Ons 22,10 22,12 0,27  
Gümüş Gr. 19,69 19,72 0,26  
B. Petrol 87,36 87,36 -0,29  
Seans Raporu 12:54
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