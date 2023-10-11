***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.10.2023 12:18
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Emin Mutlu 29.09.2023 8 Düzey 3 ve Türev Araçlar
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Barbaros Mahallesi Tophanelioğlu Caddesi No:72A D:3 Üsküdar-İSTANBUL 0216 706 4115 0216 706 4119 info@maqasid.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204136
BIST
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12:558.410
En Düşük
|Değişim
|: -0,39%
|| -33,02
|Açılış
|: 8.482
|
|Önceki Kapanış
|: 8.443
|
8.390
En Yüksek
8.519
12:5527,7315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0147
|Açılış
|: 27,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8500
|
27,8717
En Düşük
27,6473
12:5529,4386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0077
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,5803
En Düşük
29,3791
12:551.668,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 10,48
|Açılış
|: 1.668,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,77
|
1.668,51
En Düşük
1.653,88
BIST En Aktif Hisseler12:55
|ACSEL
|117,70
|75.298.968
|% 10,00
|
|SUMAS
|253,00
|286.902
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.120,60
|165.524.127
|% 9,99
|
|FMIZP
|282,90
|169.395.331
|% 9,99
|
|KSTUR
|862,10
|1.265.563
|% 9,99
|
|TARKM
|570,00
|29.626.890
|% -9,60
|
|OZGYO
|6,65
|85.862.823
|% -9,40
|
|IHAAS
|20,42
|302.182.954
|% -8,51
|
|ARENA
|30,20
|108.518.463
|% -7,25
|
|SKBNK
|7,12
|661.951.757
|% -6,32
|
|THYAO
|232,10
|2.828.167.469
|% -2,52
|
|DMRGD
|22,34
|2.645.896.455
|% 2,01
|
|PETKM
|24,46
|2.420.790.373
|% -0,73
|
|ISCTR
|25,50
|2.271.676.419
|% 2,74
|
|YKBNK
|19,54
|2.236.348.203
|% 1,66
|
|ZOREN
|6,30
|1.096.765.575
|% -1,41
|
|ODAS
|13,89
|1.829.872.809
|% 1,76
|
|EKGYO
|8,26
|964.792.646
|% -1,67
|
|DMRGD
|22,34
|2.645.896.455
|% 2,01
|
|YKBNK
|19,54
|2.236.348.203
|% 1,66
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7255
|27,7315
|% 0,05
|
|Euro
|29,4208
|29,4386
|% 0,03
|
|Sterlin
|33,9644
|34,1348
|% 0,05
|
|Frank
|30,5992
|30,7835
|% 0,30
|
|Riyal
|7,3723
|7,4093
|% 0,09
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|10,33
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.668
|10,28
|
|Cumhuriyet
|11.574
|11.749
|69,00
|
|Tam
|11.337
|11.416
|20,00
|
|Yarım
|5.686
|5.730
|15,00
|
|Çeyrek
|2.834
|2.865
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,11
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|19,71
|19,73
|0,27
|
|B. Petrol
|87,34
|87,34
|-0,31
|