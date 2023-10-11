***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.10.2023 12:20
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Emin Mutlu 29.09.2023 8 Düzey 3 ve Türev Araçlar
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Barbaros Mahallesi Tophanelioğlu Caddesi No:72A D:3 Üsküdar-İSTANBUL 0216 706 4115 0216 706 4119 info@maqasid.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204139
BIST
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12:558.410
En Düşük
|Değişim
|: -0,39%
|| -33,02
|Açılış
|: 8.482
|
|Önceki Kapanış
|: 8.443
|
8.390
En Yüksek
8.519
12:5527,7338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0170
|Açılış
|: 27,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8500
|
27,8717
En Düşük
27,6473
12:5529,4308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,5803
En Düşük
29,3791
12:551.668,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 10,53
|Açılış
|: 1.668,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,77
|
1.668,51
En Düşük
1.653,88
BIST En Aktif Hisseler12:55
|ACSEL
|117,70
|75.300.263
|% 10,00
|
|SUMAS
|253,00
|286.902
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.120,60
|165.524.127
|% 9,99
|
|FMIZP
|282,90
|169.505.662
|% 9,99
|
|KSTUR
|862,10
|1.265.563
|% 9,99
|
|OZGYO
|6,61
|90.664.400
|% -9,95
|
|TARKM
|570,00
|29.626.890
|% -9,60
|
|IHAAS
|20,38
|304.528.364
|% -8,69
|
|ARENA
|30,26
|108.877.321
|% -7,06
|
|TETMT
|2.602,60
|23.480.123
|% -7,05
|
|THYAO
|232,10
|2.869.546.886
|% -2,52
|
|DMRGD
|22,10
|2.693.816.844
|% 0,91
|
|PETKM
|24,46
|2.445.271.664
|% -0,73
|
|ISCTR
|25,54
|2.286.322.656
|% 2,90
|
|YKBNK
|19,56
|2.242.211.606
|% 1,77
|
|ZOREN
|6,28
|1.109.514.749
|% -1,72
|
|ODAS
|13,90
|1.847.626.431
|% 1,83
|
|EKGYO
|8,26
|974.762.348
|% -1,67
|
|DMRGD
|22,10
|2.693.816.844
|% 0,91
|
|YKBNK
|19,56
|2.242.211.606
|% 1,77
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7273
|27,7338
|% 0,06
|
|Euro
|29,4210
|29,4308
|% 0,00
|
|Sterlin
|33,9747
|34,1451
|% 0,09
|
|Frank
|30,6091
|30,7935
|% 0,34
|
|Riyal
|7,3718
|7,4088
|% 0,08
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.871
|10,17
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.668
|10,17
|
|Cumhuriyet
|11.574
|11.749
|69,00
|
|Tam
|11.335
|11.415
|19,00
|
|Yarım
|5.685
|5.729
|14,00
|
|Çeyrek
|2.834
|2.865
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,11
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|19,71
|19,73
|0,27
|
|B. Petrol
|87,19
|87,19
|-0,46
|