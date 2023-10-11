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***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

11.10.2023 12:23
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Emin Mutlu 29.09.2023 8 Düzey 3 ve Türev Araçlar

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Barbaros Mahallesi Tophanelioğlu Caddesi No:72A D:3 Üsküdar-İSTANBUL 0216 706 4115 0216 706 4119 info@maqasid.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204156


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BIST USD EURO ALTIN
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Açılış :  8.482  
Önceki Kapanış :  8.443  
En Düşük
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ACSEL 117,70 75.300.263 % 10,00  
SUMAS 253,00 286.902 % 10,00  
MRSHL 1.120,60 165.524.127 % 9,99  
FMIZP 282,90 169.505.662 % 9,99  
KSTUR 862,10 1.265.563 % 9,99  
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12:55 Alış Satış %  
Dolar 27,7273 27,7338 % 0,06  
Euro 29,4210 29,4308 % 0,00  
Sterlin 33,9747 34,1451 % 0,09  
Frank 30,6091 30,7935 % 0,34  
Riyal 7,3718 7,4088 % 0,08  
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12:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.870 1.871 10,17  
Altın Gr. 1.668 1.668 10,17  
Cumhuriyet 11.574 11.749 69,00  
Tam 11.335 11.415 19,00  
Yarım 5.685 5.729 14,00  
Çeyrek 2.834 2.865 7,00  
Gümüş.Ons 22,07 22,11 0,26  
Gümüş Gr. 19,71 19,73 0,27  
B. Petrol 87,19 87,19 -0,46  
Seans Raporu 12:55
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