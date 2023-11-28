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***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

28.11.2023 12:55
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ahmet GÜDER 15.03.2023 2021-Devam-Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2019-2020-Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi 2018-2019- Pandora E-Ticaret Danışmanlık ve Pazarlama Ltd. Şti.-Finans Yöneticisi Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı-No:206507 Tarih: 02.09.2012 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı-No: 306923 Tarih: 20.12.2015
Mustafa SAK 15.03.2023 2018-Devam-Anka Industry Otomotiv Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti.-Kurucu Ortak 2017-Devam-Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.-Kurucu Ortak 6 YIL
Kemal PAYZA 15.03.2023 2021-Devam- Global Kitle Fonlama Platformu A.Ş. -Yatırımcı ilişkiler Direktörü 2021-Devam- ReINVeS Capital- Yatırımcı ilişkiler Direktörü 2018-2021- İnsha ? Kurucu Ekip Üyesi, Operasyon Direktörü 2017-2019-Albaraka Garaj-Kurucu Ekip Üyesi, Program Yöneticisi 5 YIL
Hakan YILDIZ 15.03.2023 2019-Devam-ECONiX Araştırma, Analitik ve Danışmanlık Limited Şti.-CEO 2016-Devam- İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi-Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi 2012-Devam- Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği-Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet ONUR 15.03.2023 2020-Devam- GENTurkiye, Yönetim Kurulu Üyesi 2015-Devam- Kolektif House, Kurucu Ortak, CEO




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220497


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