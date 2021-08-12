***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
12.08.2021 11:48
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Yeni Unvan
MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İMAR GAYRİMENKUL FONU
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
10/08/2021
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28/07/2021 tarih ve E-12233903-315.04-9090 sayılı izni ile MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU unvanlı fonumuzun içtüzük değişiklikleri onaylanarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde Tescil ve İlan edilmiştir.
Değişikliğe ilişktin TTSG örneği PDF dosyası olarak ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957554
BIST
11:441.430
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|MARKA
|5,56
|2.892.173
|% 9,88
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|DOBUR
|19,59
|2.673.886
|% 9,87
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|VKING
|6,91
|10.204.950
|% 9,86
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|DENGE
|1,60
|3.042.746
|% 9,59
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|SUMAS
|74,10
|26.083
|% 7,78
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|IDGYO
|3,28
|28.842.055
|% -9,64
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|FADE
|8,71
|35.895.417
|% -9,46
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|EDATA
|14,55
|11.595.846
|% -7,62
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|EDIP
|3,82
|25.274.286
|% -7,06
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|SELGD
|6,39
|26.616.401
|% -5,75
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|TUPRS
|98,10
|593.881.515
|% 1,66
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|GARAN
|9,12
|433.744.080
|% 1,90
|
|KRDMD
|7,99
|369.291.977
|% 1,40
|
|EREGL
|19,49
|328.612.881
|% 2,20
|
|PETKM
|5,93
|284.513.743
|% 2,77
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|YKBNK
|2,46
|170.977.721
|% 1,65
|
|PETKM
|5,93
|284.513.743
|% 2,77
|
|GARAN
|9,12
|433.744.080
|% 1,90
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|KRDMD
|7,99
|369.291.977
|% 1,40
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|DAGI
|4,80
|155.202.052
|% 1,91
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|11:44
|Alış
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|Dolar
|8,5653
|8,5732
|% -0,60
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|Euro
|10,0787
|10,0841
|% -0,53
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|Sterlin
|11,8564
|11,9158
|% -0,55
|
|Frank
|9,2656
|9,3214
|% -0,57
|
|Riyal
|2,2796
|2,2910
|% -0,58
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.756
|1.757
|4,66
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|Altın Gr.
|484
|484
|-1,88
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|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
|
|Çeyrek
|778
|795
|12,83
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,49
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,06
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|B. Petrol
|71,39
|71,39
|-0,05
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