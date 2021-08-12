***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanMAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONUYeni UnvanMAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İMAR GAYRİMENKUL FONUUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi10/08/2021AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 28/07/2021 tarih ve E-12233903-315.04-9090 sayılı izni ile MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU unvanlı fonumuzun içtüzük değişiklikleri onaylanarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde Tescil ve İlan edilmiştir.Değişikliğe ilişktin TTSG örneği PDF dosyası olarak ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957554BIST