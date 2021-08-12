***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanMAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUYeni UnvanMAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONBULUCU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi05/08/2021AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu' nun 16/07/2021 tarih ve E-12233903-320.04-8867 sayılı izni ile MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU' muzun içtüzük değişiklikleri onaylanarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nde tescil ve ilan edilmiştir.Tescile ilişkin TTSG ekte PDF dosyası olarak sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957564BIST