***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
12.08.2021 12:16
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Yeni Unvan
MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONBULUCU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
05/08/2021
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu' nun 16/07/2021 tarih ve E-12233903-320.04-8867 sayılı izni ile MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU' muzun içtüzük değişiklikleri onaylanarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nde tescil ve ilan edilmiştir.
Tescile ilişkin TTSG ekte PDF dosyası olarak sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957564
BIST
14:071.433
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 22,15
|Açılış
|: 1.420
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|Önceki Kapanış
|: 1.411
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1.434
En Düşük
1.420
14:078,5356
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,0893
|Açılış
|: 8,5700
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|Önceki Kapanış
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8,6352
En Düşük
8,5260
14:0710,0475
En Yüksek
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|: -0,90%
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|Açılış
|: 10,0450
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
10,0253
14:07482,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
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|Açılış
|: 482,24
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|Önceki Kapanış
|: 485,75
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486,79
En Düşük
481,50
BIST En Aktif Hisseler14:07
|DOBUR
|19,61
|3.666.046
|% 9,98
|
|MARKA
|5,56
|3.196.577
|% 9,88
|
|VKING
|6,91
|10.420.252
|% 9,86
|
|BASCM
|10,89
|98.163
|% 8,90
|
|MIPAZ
|4,57
|81.145.748
|% 8,55
|
|IDGYO
|3,27
|30.201.811
|% -9,92
|
|EDATA
|14,53
|15.538.724
|% -7,75
|
|SKTAS
|2,09
|6.872.335
|% -7,52
|
|COSMO
|10,25
|134.908
|% -7,24
|
|EDIP
|3,83
|70.375.598
|% -6,81
|
|TUPRS
|98,50
|721.475.876
|% 2,07
|
|GARAN
|9,18
|682.975.984
|% 2,57
|
|KRDMD
|8,03
|588.319.139
|% 1,90
|
|EREGL
|19,57
|462.684.965
|% 2,62
|
|GENIL
|14,29
|438.390.309
|% -6,30
|
|YKBNK
|2,48
|322.058.647
|% 2,48
|
|GARAN
|9,18
|682.975.984
|% 2,57
|
|KRDMD
|8,03
|588.319.139
|% 1,90
|
|GLYHO
|2,21
|151.189.495
|% -3,07
|
|PETKM
|5,93
|360.054.901
|% 2,77
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5313
|8,5356
|% -1,04
|
|Euro
|10,0307
|10,0475
|% -0,90
|
|Sterlin
|11,8698
|11,9293
|% -0,44
|
|Frank
|9,2814
|9,3373
|% -0,40
|
|Riyal
|2,2847
|2,2962
|% -0,35
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.752
|-0,31
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-2,12
|
|Cumhuriyet
|3.214
|3.262
|-9,00
|
|Tam
|3.198
|3.279
|-8,94
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|-4,33
|
|Çeyrek
|775
|793
|-2,16
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,44
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,07
|
|B. Petrol
|71,41
|71,41
|-0,03
|
Seans Raporu
14:07
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14:21XU100
Endeks 1, 434 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 62 üstünde . İşlem hacmi 7, 335.00 milyon TL de
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14:21CRDFA
Yüzde 6.47 oranında artışla 4.61 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 697, 136 adet işlem
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14:19BASCM
Yüzde 8.90 oranında artışla 10.89 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 072 adet işlem
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14:18DAGI
Yüzde 5.94 oranında artışla 4.99 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 638, 485 adet işlem
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14:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, KOZAA, EKGYO