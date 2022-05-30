***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
30.05.2022 17:29
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok.
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Maqasid Portföy Yönetimi A.Ş. Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Yeni Unvan
Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Saja Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
26/05/2022
Açıklamalar
Maqasid Portföy Yönetimi A.Ş. Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, unvan değişikliğini de içeren Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı içtüzük tadil metni PDF dosyası olarak ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033374
BIST
18:052.527
En Yüksek
|Değişim
|: 3,62%
|| 88,31
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.539
En Düşük
2.467
18:0516,3968
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,2057
|Açılış
|: 16,3730
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3980
En Düşük
16,2359
18:0517,6914
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,2826
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6914
En Düşük
17,4021
18:05978,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 13,68
|Açılış
|: 978,96
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|THYAO
|49,52
|5.910.038.904
|% 10,00
|
|EGEPO
|9,46
|16.245.427
|% 10,00
|
|ESCOM
|14,75
|36.041.464
|% 9,99
|
|MZHLD
|66,60
|19.446.280
|% 9,99
|
|OZRDN
|10,68
|2.797.286
|% 9,99
|
|TDGYO
|6,84
|12.228.549
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,47
|413.511.480
|% -9,85
|
|DAGHL
|25,82
|8.980.784
|% -9,40
|
|RODRG
|16,35
|6.369.906
|% -7,10
|
|SERVE
|24,00
|1.701.696
|% -5,51
|
|THYAO
|49,52
|5.910.038.904
|% 10,00
|
|KARSN
|7,27
|2.747.441.823
|% 5,82
|
|EREGL
|34,74
|2.649.300.621
|% 5,66
|
|SAHOL
|21,24
|2.633.663.325
|% 4,53
|
|SISE
|21,06
|2.461.671.717
|% 3,24
|
|KARSN
|7,27
|2.747.441.823
|% 5,82
|
|EKGYO
|2,69
|811.165.397
|% 4,26
|
|YKBNK
|4,55
|1.044.590.809
|% 2,48
|
|DOHOL
|3,95
|855.284.329
|% 3,67
|
|HALKB
|5,76
|1.113.650.143
|% 2,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3861
|16,3968
|% 1,27
|
|Euro
|17,6687
|17,6914
|% 1,62
|
|Sterlin
|20,6755
|20,7792
|% 1,39
|
|Frank
|17,0557
|17,1585
|% 1,26
|
|Riyal
|4,3570
|4,3789
|% 1,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|3,08
|
|Altın Gr.
|979
|979
|13,68
|
|Cumhuriyet
|6.497
|6.595
|40,00
|
|Tam
|6.467
|6.628
|38,22
|
|Yarım
|3.125
|3.206
|18,48
|
|Çeyrek
|1.568
|1.603
|9,24
|
|Gümüş.Ons
|21,98
|22,00
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,61
|0,08
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,14
|
Seans Raporu
18:05
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