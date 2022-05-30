***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYok.Bildirim İçeriğiEski UnvanMaqasid Portföy Yönetimi A.Ş. Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım FonuYeni UnvanMaqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Saja Girişim Sermayesi Yatırım FonuUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi26/05/2022AçıklamalarMaqasid Portföy Yönetimi A.Ş. Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, unvan değişikliğini de içeren Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı içtüzük tadil metni PDF dosyası olarak ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033374BIST