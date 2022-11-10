***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
10.11.2022 12:23
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM SİGORTACILIĞI SEKTÖRÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Yeni Unvan
MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TRAKYA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
10/11/2022
Açıklamalar
Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Sigortacılığı Sektörü Girişim Sermayesi Yatırım Fonumuzun unvanı Sermaye Piyasası Kurulu' ndan alınan izin ile Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde (TTSG) ilan edilerek "Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Trakya Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" olarak değişmiştir.
Ekte PDF dosyası olarak TTSG örneği bulunmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079162
BIST
14:414.431
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 69,78
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
4.436
En Düşük
4.364
14:4118,5922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0044
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6574
En Düşük
18,5523
14:4118,4915
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,1345
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6500
|
18,7084
En Düşük
18,4641
14:411.021,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,48
|Açılış
|: 1.021,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.024,45
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler14:41
|KONKA
|46,64
|271.226.150
|% 10,00
|
|ERCB
|114,40
|63.820.271
|% 10,00
|
|SMRTG
|102,30
|80.798.995
|% 10,00
|
|KERVN
|0,99
|1.937.057
|% 10,00
|
|INVEO
|30,18
|243.687.958
|% 9,99
|
|SNGYO
|4,70
|13.603.318
|% -9,96
|
|ARASE
|178,70
|184.066.707
|% -8,83
|
|KLMSN
|16,80
|75.814.524
|% -8,70
|
|GOLTS
|120,90
|134.290.564
|% -8,69
|
|OTTO
|40,20
|312.827
|% -8,22
|
|THYAO
|111,90
|4.846.890.762
|% 0,63
|
|TCELL
|32,24
|2.598.969.732
|% 0,31
|
|ODAS
|9,88
|2.167.753.427
|% 0,92
|
|EREGL
|34,62
|2.167.612.887
|% -0,29
|
|ASELS
|38,16
|2.102.274.509
|% 1,11
|
|EKGYO
|5,23
|1.857.032.775
|% 3,36
|
|ODAS
|9,88
|2.167.753.427
|% 0,92
|
|PETKM
|14,46
|2.006.850.863
|% 2,26
|
|YKBNK
|9,59
|1.291.318.805
|% 3,45
|
|TTKOM
|14,72
|1.946.506.210
|% 6,05
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5795
|18,5922
|% 0,02
|
|Euro
|18,4758
|18,4915
|% -0,72
|
|Sterlin
|21,1179
|21,2238
|% 0,48
|
|Frank
|18,7240
|18,8368
|% -0,28
|
|Riyal
|4,9321
|4,9568
|% 0,15
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|3,08
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.022
|3,61
|
|Cumhuriyet
|6.778
|6.881
|-15,00
|
|Tam
|6.814
|6.863
|3,00
|
|Yarım
|3.321
|3.355
|1,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.677
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,10
|21,14
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,63
|12,65
|0,09
|
|B. Petrol
|92,08
|92,08
|-0,57
|
Seans Raporu
14:41
daha fazla
-
14:56AKENR
Yüzde 9.62 oranında artışla 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 757, 715 adet işlem
-
14:55KONTR
Yüzde 8.98 oranında artışla 163.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 794, 201 adet işlem
-
14:54KRONT
Yüzde 8.43 oranında artışla 88.15 lira fiyatla işlem gören hissede 329, 910 adet işlem
-
14:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 57, 9 artarak (% 1.50 ) 3, 908
-
14:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MIATK, IDGYO, ERCB, PARSN, BAKAB, GLRYH, KONKA, KGYO, INVEO, DOAS