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***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği

10.11.2022 12:23
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği


***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )

Türkçe
Fon Unvan Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Eski Unvan
MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM SİGORTACILIĞI SEKTÖRÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Yeni Unvan
MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TRAKYA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
10/11/2022
Açıklamalar

Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Sigortacılığı Sektörü Girişim Sermayesi Yatırım Fonumuzun unvanı Sermaye Piyasası Kurulu' ndan alınan izin ile Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde (TTSG) ilan edilerek "Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Trakya Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" olarak değişmiştir. 
Ekte PDF dosyası olarak TTSG örneği bulunmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079162


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