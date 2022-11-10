***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanMAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM SİGORTACILIĞI SEKTÖRÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUYeni UnvanMAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TRAKYA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi10/11/2022AçıklamalarMaqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Sigortacılığı Sektörü Girişim Sermayesi Yatırım Fonumuzun unvanı Sermaye Piyasası Kurulu' ndan alınan izin ile Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde (TTSG) ilan edilerek "Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Trakya Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" olarak değişmiştir.Ekte PDF dosyası olarak TTSG örneği bulunmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079162BIST