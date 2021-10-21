***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Sermaye artırımına ilişkin, Yönetim Kurulu Sermaye Artırım Raporu, Esas Sözleşme Tadil Metni ve Yönetim Kurulu kararı ekte PDF dosyası olarak yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971695BIST