***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
21.10.2021 15:32
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
Şirketimizin Sermaye artırımına ilişkin, Yönetim Kurulu Sermaye Artırım Raporu, Esas Sözleşme Tadil Metni ve Yönetim Kurulu kararı ekte PDF dosyası olarak yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971695
BIST
17:121.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 11,95
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.417
17:129,4790
En Yüksek
|Değişim
|: 2,90%
|| 0,2672
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,4923
En Düşük
9,1938
17:1211,0491
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 0,2989
|Açılış
|: 10,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,0698
En Düşük
10,7257
17:12540,78
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 12,99
|Açılış
|: 540,78
|
|Önceki Kapanış
|: 527,79
|
544,68
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler17:12
|OLMK
|7,74
|8.605.733
|% 9,94
|
|EDIP
|3,92
|51.417.431
|% 9,80
|
|HLGYO
|2,62
|37.975.808
|% 9,62
|
|FROTO
|193,50
|1.508.027.228
|% 9,45
|
|DOBUR
|37,00
|9.514.668
|% 8,82
|
|FADE
|8,60
|301.638.703
|% -9,95
|
|ERSU
|4,61
|73.452.938
|% -9,07
|
|YEOTK
|60,90
|174.708.709
|% -8,14
|
|MERIT
|27,12
|27.410.931
|% -7,38
|
|GARFA
|13,87
|4.128.344
|% -6,91
|
|GARAN
|8,95
|3.425.879.821
|% -1,76
|
|FROTO
|193,50
|1.508.027.228
|% 9,45
|
|THYAO
|13,90
|1.256.385.098
|% 0,72
|
|YKBNK
|2,46
|1.096.708.346
|% 0,00
|
|SASA
|27,66
|1.068.156.589
|% 1,69
|
|YKBNK
|2,46
|1.096.708.346
|% 0,00
|
|GARAN
|8,95
|3.425.879.821
|% -1,76
|
|EKGYO
|1,94
|671.440.093
|% 1,04
|
|KRDMD
|7,22
|1.022.372.027
|% 0,84
|
|AKBNK
|5,25
|701.013.424
|% -0,94
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4746
|9,4790
|% 2,90
|
|Euro
|11,0441
|11,0491
|% 2,78
|
|Sterlin
|13,0111
|13,0764
|% 2,49
|
|Frank
|10,2577
|10,3195
|% 2,75
|
|Riyal
|2,5117
|2,5243
|% 2,58
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-1,17
|
|Altın Gr.
|541
|541
|13,32
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.553
|3.642
|71,40
|
|Yarım
|1.717
|1.762
|34,54
|
|Çeyrek
|861
|881
|17,27
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,13
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,15
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,88
|
Seans Raporu
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