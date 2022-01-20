***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarmaqasidinvestment.com isimli internet sitesinin şirketimiz ve/veya iştiraklerimiz ile hiçbir hukuki, idari, mali vb bağı bulunmamaktadır. Şirketimizin tek resmi internet sitesi www.maqasid.com.tr dir. Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995490BIST