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***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

27.10.2022 16:36
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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Açıklamalar

Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Sigortacılığı Sektörü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İçtüzük ve İhraç Belgesi değişikliği hakkında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış tasarruf sahiplerine duyuru metni PDF dosyası olarak ekte sunulmuştur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074661


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B. Petrol 95,04 95,04 1,25  
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