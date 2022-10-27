***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
27.10.2022 16:36
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Sigortacılığı Sektörü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İçtüzük ve İhraç Belgesi değişikliği hakkında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış tasarruf sahiplerine duyuru metni PDF dosyası olarak ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074661
BIST
18:003.928
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -48,05
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
18:0018,6086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0007
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
18:0018,6292
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,1412
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,5734
18:00995,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,30
|Açılış
|: 995,12
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
990,53
BIST En Aktif Hisseler18:00
|FONET
|13,75
|138.967.659
|% 10,00
|
|HEDEF
|12,10
|90.074.905
|% 10,00
|
|ATLAS
|1,87
|6.912.415
|% 10,00
|
|AYES
|45,12
|1.017.446
|% 10,00
|
|EKIZ
|14,30
|641.226
|% 10,00
|
|AGYO
|6,78
|8.190.179
|% -9,96
|
|DERHL
|6,55
|235.538.092
|% -9,90
|
|KERVN
|0,59
|3.135.401
|% -9,23
|
|KENT
|189,90
|3.779.356
|% -7,82
|
|DOGUB
|9,64
|37.602.714
|% -6,32
|
|THYAO
|99,20
|8.567.214.365
|% 0,40
|
|AKBNK
|15,22
|3.582.513.811
|% -3,55
|
|TUPRS
|372,30
|2.668.445.120
|% 1,20
|
|PETKM
|13,43
|2.635.013.739
|% 0,45
|
|SISE
|33,34
|2.507.200.820
|% -1,94
|
|EKGYO
|4,50
|1.637.481.160
|% -1,53
|
|TSKB
|3,11
|1.040.862.494
|% 0,65
|
|AKBNK
|15,22
|3.582.513.811
|% -3,55
|
|SKBNK
|2,10
|468.236.635
|% 0,96
|
|ISCTR
|9,35
|1.892.167.068
|% -3,91
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5990
|18,6086
|% 0,00
|
|Euro
|18,6056
|18,6292
|% -0,75
|
|Sterlin
|21,4819
|21,5897
|% -0,38
|
|Frank
|18,7183
|18,8310
|% -0,30
|
|Riyal
|4,9368
|4,9616
|% 0,09
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|-1,67
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-0,99
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.665
|6.735
|-33,00
|
|Yarım
|3.248
|3.294
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.646
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,55
|19,58
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|-0,03
|
|B. Petrol
|95,04
|95,04
|1,25
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59YAPRK
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 46.02 lira fiyatla işlem gören hissede 360, 224 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, AKBNK, GARAN
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, VESTL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 07 kaybederek (% -1.34 ) 3, 465
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HEDEF, ATLAS, DOBUR, FONET, AYES, ORMA, TUCLK, MTRYO, VKING, ADEL