***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
12.08.2021 11:48
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28/07/2021 tarih ve E-12233903-315.04-9090 sayılı izni ile onaylanan Maqasid Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'muzun içtüzük değişikliğine ait tadil metni ve tadil metninindeki değişiklikleri de içeren güncel içtüzük ekte PDF dosyası olarak sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957555
BIST
11:541.430
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 18,68
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.431
En Düşük
1.420
11:548,5773
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0476
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5502
11:5410,0940
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0443
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
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10,1666
En Düşük
10,0651
11:54483,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -2,05
|Açılış
|: 483,70
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
482,90
BIST En Aktif Hisseler11:53
|DOBUR
|19,60
|2.839.959
|% 9,93
|
|MARKA
|5,56
|2.899.056
|% 9,88
|
|VKING
|6,91
|10.223.372
|% 9,86
|
|DENGE
|1,60
|3.042.746
|% 9,59
|
|SUMAS
|74,10
|26.083
|% 7,78
|
|FADE
|8,66
|50.487.404
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,27
|29.844.259
|% -9,92
|
|EDATA
|14,50
|11.830.722
|% -7,94
|
|IDEAS
|50,35
|1.638.801
|% -5,00
|
|RODRG
|15,27
|2.535.474
|% -4,92
|
|TUPRS
|98,15
|613.462.844
|% 1,71
|
|GARAN
|9,11
|437.562.192
|% 1,79
|
|KRDMD
|8,02
|407.530.167
|% 1,78
|
|EREGL
|19,49
|341.207.370
|% 2,20
|
|PETKM
|5,95
|293.513.262
|% 3,12
|
|YKBNK
|2,47
|171.965.102
|% 2,07
|
|KRDMD
|8,02
|407.530.167
|% 1,78
|
|PETKM
|5,95
|293.513.262
|% 3,12
|
|GARAN
|9,11
|437.562.192
|% 1,79
|
|DAGI
|4,74
|158.446.440
|% 0,64
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5637
|8,5704
|% -0,63
|
|Euro
|10,0734
|10,1026
|% -0,35
|
|Sterlin
|11,8466
|11,9060
|% -0,63
|
|Frank
|9,2613
|9,3171
|% -0,61
|
|Riyal
|2,2780
|2,2895
|% -0,64
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.756
|1.756
|4,07
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-1,75
|
|Cumhuriyet
|3.217
|3.265
|-6,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|-7,49
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,63
|
|Çeyrek
|776
|793
|-1,81
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,48
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,06
|
|B. Petrol
|71,59
|71,59
|0,15
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