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***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)

12.08.2021 11:48



***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )

Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28/07/2021 tarih ve E-12233903-315.04-9090 sayılı izni ile onaylanan Maqasid Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım  Fonu'muzun içtüzük değişikliğine ait tadil metni ve tadil metninindeki değişiklikleri de içeren güncel içtüzük ekte PDF dosyası olarak sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957555


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Gümüş Gr. 6,47 6,48 -0,06  
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