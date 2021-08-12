***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)









***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )Türkçeİç Tüzük (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 28/07/2021 tarih ve E-12233903-315.04-9090 sayılı izni ile onaylanan Maqasid Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'muzun içtüzük değişikliğine ait tadil metni ve tadil metninindeki değişiklikleri de içeren güncel içtüzük ekte PDF dosyası olarak sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957555BIST