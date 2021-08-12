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***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)

12.08.2021 12:16



***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )

Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu' nun 16/07/2021 tarih ve E-12233903-320.04-8867 sayılı yazısı ile MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU' muzun içtüzük değişiklikleri onaylanmıştır.
SPK tarafından anylanmış içtüzük tadil metni ve tadil metininde yer alan değişiklikleri de içeren güncel içtüzük ekte PDF dosyası olarak sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957565


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