***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
12.08.2021 12:16
***MAP*** MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu' nun 16/07/2021 tarih ve E-12233903-320.04-8867 sayılı yazısı ile MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU' muzun içtüzük değişiklikleri onaylanmıştır.
SPK tarafından anylanmış içtüzük tadil metni ve tadil metininde yer alan değişiklikleri de içeren güncel içtüzük ekte PDF dosyası olarak sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957565
BIST
12:591.428
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 16,80
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.431
En Düşük
1.420
12:598,5944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0305
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5502
12:5910,1070
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0313
|Açılış
|: 10,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0648
12:59484,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,25
|Açılış
|: 484,50
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
482,75
BIST En Aktif Hisseler12:59
|DOBUR
|19,61
|3.551.837
|% 9,98
|
|MARKA
|5,56
|3.160.037
|% 9,88
|
|VKING
|6,91
|10.302.098
|% 9,86
|
|DENGE
|1,60
|9.337.496
|% 9,59
|
|MIPAZ
|4,60
|71.356.179
|% 9,26
|
|IDGYO
|3,27
|30.100.905
|% -9,92
|
|EDATA
|14,31
|13.399.046
|% -9,14
|
|FADE
|8,94
|90.851.696
|% -7,07
|
|SKTAS
|2,11
|3.637.082
|% -6,64
|
|IDEAS
|49,70
|3.896.875
|% -6,23
|
|TUPRS
|97,90
|665.652.363
|% 1,45
|
|KRDMD
|8,00
|552.281.260
|% 1,52
|
|GARAN
|9,09
|493.388.717
|% 1,56
|
|EREGL
|19,49
|416.932.042
|% 2,20
|
|PETKM
|5,92
|342.093.938
|% 2,60
|
|YKBNK
|2,47
|179.541.021
|% 2,07
|
|KRDMD
|8,00
|552.281.260
|% 1,52
|
|PETKM
|5,92
|342.093.938
|% 2,60
|
|GARAN
|9,09
|493.388.717
|% 1,56
|
|DAGI
|4,89
|231.081.700
|% 3,82
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5911
|8,5944
|% -0,35
|
|Euro
|10,1022
|10,1070
|% -0,31
|
|Sterlin
|11,8755
|11,9351
|% -0,39
|
|Frank
|9,2816
|9,3375
|% -0,39
|
|Riyal
|2,2838
|2,2952
|% -0,39
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|2,21
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.267
|-4,00
|
|Tam
|3.202
|3.283
|-4,84
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|-2,34
|
|Çeyrek
|776
|794
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,47
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,05
|
|B. Petrol
|71,83
|71,83
|0,39
|